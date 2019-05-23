25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

Новости Беларуси. 14-й Белорусский международный медиафорум открывается под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 14-й Белорусский международный медиафорум открывается под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты – участие в двухдневных дискуссиях примут представители 25 государств. Приветствие участникам и гостям направил Президент Александр Лукашенко.
«Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест, который мужественно принял на себя первые удары врага. Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности», – подчеркнул белорусский лидер.
Военная тематика, Год малой родины в Беларуси, работа СМИ в социальных сетях и информационная безопасность – эти и ряд других тем обсудят эксперты. За 15 лет форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и новыми идеями.