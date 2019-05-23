25 государств примут участие в международном медиафоруме в Бресте

«Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест, который мужественно принял на себя первые удары врага. Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности», – подчеркнул белорусский лидер.