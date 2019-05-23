Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных

Новости Беларуси.В Витебском роддоме спасатели потребовали «выкуп» за новорожденных.

Столь необычным способом работники МЧС решили привлечь внимание молодых родителей к вопросам безопасности детей. На пути к заветному конверту с малышом отцам пришлось пройти несколько испытаний.

Александр Гунаев, житель Витебска:

Просто в свое время учился в классе МЧС, поэтому всё знакомо. Дом подготовлен, торопимся. Жену и сына забрать домой хочется. Поэтому приходилось как можно быстрее, чтоб всё пройти, все испытания и уехать домой.

Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Беларуси:

Проводится на территории Республики Беларусь акция «Не оставляйте детей одних!». Название само за себя говорит. Сегодня мы постарались указать родителям, акцентировать их внимание на том, что они являются подражанием свои детей, и они должны обеспечить их безопасность.