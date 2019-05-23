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Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных

23 мая 2019 08:03
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Новости Беларуси.В Витебском роддоме спасатели потребовали «выкуп» за новорожденных.

Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных-1

Столь необычным способом работники МЧС решили привлечь внимание молодых родителей к вопросам безопасности детей. На пути к заветному конверту с малышом отцам пришлось пройти несколько испытаний.

Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных-4

Александр Гунаев, житель Витебска:
Просто в свое время учился в классе МЧС, поэтому всё знакомо. Дом подготовлен, торопимся. Жену и сына забрать домой хочется. Поэтому приходилось как можно быстрее, чтоб всё пройти, все испытания и уехать домой.

Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных-7

Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Проводится на территории Республики Беларусь акция «Не оставляйте детей одних!». Название само за себя говорит. Сегодня мы постарались указать родителям, акцентировать их внимание на том, что они являются подражанием свои детей, и они должны обеспечить их безопасность.

Витебские спасатели организовали «выкуп» за новорожденных-10

Помимо главного в их жизни приза, отцы и дети получили и приятные подарки от МЧС. Диплом о прохождении «Школы безопасности для молодых пап», ползунки с надписью «Дружу с безопасностью» и книгу на вырост «Азбука безопасности».

# Дети и родители # общество # Андрей Гавриленко # Фотофакт

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