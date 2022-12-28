Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах

Новости Беларуси. Какие вопросы волнуют жителей Витебской области, выяснял председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы, с которыми обратились, самые разные. К примеру, помощь в оказании перераспределения молодого специалиста из Гомельского региона в Витебский. Взята на контроль и жалоба индивидуального предпринимателя, с которым не рассчиталось недобросовестное предприятие за услуги перевозки. А жители небольшой деревни недовольны скромным ассортиментом товаров в магазине. Владимир Андрейченко поручил решить вопрос в ближайшее время.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Успешное развитие любого региона зависит от того, насколько население доверяет власти и насколько эта власть открыта для населения. Моя позиция такова: все вопросы надо решать на месте. И чтобы повторно люди с этими вопросами потом не обращались. Важно чуткое отношение к ним.

Личные приемы граждан, как показывает практика, это не только обращения за помощью в решении проблемы, это и слова благодарности. С такой миссией пришла многодетная семья. Пара из Ушач воспитывает четверых девочек. В 2018 году начали строительство своего дома. От государства получили финансовую поддержку. А уже этим летом заехали в собственный двухэтажный дом.

Ольга Корейша, жительница Ушач:

Материнский капитал, который выделяется, мы использовали тоже на строительство нашего дома. Также это и помощь в виде кредитования льготного в строительстве домов. Я считаю, что в этом плане наше государство очень внимательно относится к многодетным семьям. Сегодня мы можем жить в своем доме, в небольшом поселке смогли построить очень комфортное жилье для себя.