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Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах

28 декабря 2022 16:05
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Новости Беларуси. Какие вопросы волнуют жителей Витебской области, выяснял председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-1

Проблемы, с которыми обратились, самые разные. К примеру, помощь в оказании перераспределения молодого специалиста из Гомельского региона в Витебский. Взята на контроль и жалоба индивидуального предпринимателя, с которым не рассчиталось недобросовестное предприятие за услуги перевозки. А жители небольшой деревни недовольны скромным ассортиментом товаров в магазине. Владимир Андрейченко поручил решить вопрос в ближайшее время.

Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Успешное развитие любого региона зависит от того, насколько население доверяет власти и насколько эта власть открыта для населения. Моя позиция такова: все вопросы надо решать на месте. И чтобы повторно люди с этими вопросами потом не обращались. Важно чуткое отношение к ним.

Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-7

Личные приемы граждан, как показывает практика, это не только обращения за помощью в решении проблемы, это и слова благодарности. С такой миссией пришла многодетная семья. Пара из Ушач воспитывает четверых девочек. В 2018 году начали строительство своего дома. От государства получили финансовую поддержку. А уже этим летом заехали в собственный двухэтажный дом.

Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-10

Ольга Корейша, жительница Ушач:
Материнский капитал, который выделяется, мы использовали тоже на строительство нашего дома. Также это и помощь в виде кредитования льготного в строительстве домов. Я считаю, что в этом плане наше государство очень внимательно относится к многодетным семьям. Сегодня мы можем жить в своем доме, в небольшом поселке смогли построить очень комфортное жилье для себя.

Приходили и жаловаться, и благодарить. Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-13

Поддержка многодетных семей – приоритет в социальной политике нашего государства. Материнству и детству уделяется особое внимание на всех уровнях.

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# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Ольга Корейша # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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