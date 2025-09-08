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Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон

08 сентября 2025 06:55
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Красивая финальная точка. Грандиозный проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» ярко завершил первый сезон. Организаторы подарили любителям здорового образа жизни запоминающийся праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон-2

Кульминацией стал розыгрыш велосипедов. Обладателей нашли 20 транспортных средств. Среди счастливчиков и семья Литвинюк. Супруги выиграли сразу два ценных приза. 

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон-4

Валерия Литвинюк, обладательница главного приза проекта «Спорт для всех»:
На самом деле, муж очень любит заниматься спортом. Он у нас мотиватор в семье. И все лето с нашим ребенком, которому три года, ходили на «Спорт для всех» в парк Столетова каждую неделю. То есть вся интернет-площадка занята нашими фотографиями. То есть мы активные участники. 

– Я специально даже майку надел под велосипеды. 

– Победа – это, конечно, призыв к удаче, призыв к победе. Вера в лучшее и просто какая-то фортуна и удача на нашей стороне случилась.

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон-6

Все лето в разных локациях Минска проходили бесплатные тренировки. Каждый мог выбрать занятие по душе. Представлены были как одиночные виды, так и командные дисциплины. Несмотря на то, что проект реализуется не так много времени, в него уже вовлечены более 20 тысяч человек.

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон-8

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Нас завалили сотнями сообщений в социальных сетях Президентского спортивного клуба, в Telegram-канале специализированном, который только открылся в июне месяце, и нас уже в этом Telegram-канале «Спорт для всех» тысячи. Безумно большое количество сообщений, связанных именно с благодарностью о том, что появился такой проект в городе Минске. И как грамотно в нем построена работа.

«Спорт для всех» пришелся по душе минчанам. Организаторы уже сейчас готовят новинки для нового сезона. 

# Павел Егоров # Спорт Беларуси

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