Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон

Красивая финальная точка. Грандиозный проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» ярко завершил первый сезон. Организаторы подарили любителям здорового образа жизни запоминающийся праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Литвинюк, обладательница главного приза проекта «Спорт для всех»:

На самом деле, муж очень любит заниматься спортом. Он у нас мотиватор в семье. И все лето с нашим ребенком, которому три года, ходили на «Спорт для всех» в парк Столетова каждую неделю. То есть вся интернет-площадка занята нашими фотографиями. То есть мы активные участники.

– Я специально даже майку надел под велосипеды.

– Победа – это, конечно, призыв к удаче, призыв к победе. Вера в лучшее и просто какая-то фортуна и удача на нашей стороне случилась.