Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон
Красивая финальная точка. Грандиозный проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» ярко завершил первый сезон. Организаторы подарили любителям здорового образа жизни запоминающийся праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кульминацией стал розыгрыш велосипедов. Обладателей нашли 20 транспортных средств. Среди счастливчиков и семья Литвинюк. Супруги выиграли сразу два ценных приза.
Валерия Литвинюк, обладательница главного приза проекта «Спорт для всех»:
На самом деле, муж очень любит заниматься спортом. Он у нас мотиватор в семье. И все лето с нашим ребенком, которому три года, ходили на «Спорт для всех» в парк Столетова каждую неделю. То есть вся интернет-площадка занята нашими фотографиями. То есть мы активные участники.
– Я специально даже майку надел под велосипеды.
– Победа – это, конечно, призыв к удаче, призыв к победе. Вера в лучшее и просто какая-то фортуна и удача на нашей стороне случилась.
Все лето в разных локациях Минска проходили бесплатные тренировки. Каждый мог выбрать занятие по душе. Представлены были как одиночные виды, так и командные дисциплины. Несмотря на то, что проект реализуется не так много времени, в него уже вовлечены более 20 тысяч человек.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Нас завалили сотнями сообщений в социальных сетях Президентского спортивного клуба, в Telegram-канале специализированном, который только открылся в июне месяце, и нас уже в этом Telegram-канале «Спорт для всех» тысячи. Безумно большое количество сообщений, связанных именно с благодарностью о том, что появился такой проект в городе Минске. И как грамотно в нем построена работа.
«Спорт для всех» пришелся по душе минчанам. Организаторы уже сейчас готовят новинки для нового сезона.