Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября

Отработать защиту нашей территории совместной региональной группировкой войск. Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025» начнутся 12 сентября и продолжатся по 16 сентября. Маневры пройдут в центре страны, на основных полигонах. На первом этапе будут отработаны действия штабов по планированию и управлению войсками в ходе отражения агрессии на Союзное государство. На втором этапе – вопросы освобождения захваченных территорий и стабилизации обстановки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна из задач – отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это важный элемент стратегического сдерживания, как того требует Главнокомандующий.

Мы готовы защищать свою землю, поэтому делаем многое для развития Вооруженных Сил. Армия оснащается новым вооружением, совершенствуется организационная структура, проводятся учения. Так, на минувшей неделе в Беларуси завершилась серия учений Организации Договора о коллективной безопасности – «Поиск», «Взаимодействие», «Эшелон». Маневры собрали на учебных площадках представителей десанта, разведки, тыла и других родов войск. Союзники вместе готовили и проводили совместную операцию по разрешению кризисной ситуации. Замысел тренировки был разработан с учетом реалий последних конфликтов и предусматривал применение широкой линейки сил и средств. Как показала практика, совместимость контингентов ОДКБ и взаимодействие находятся на очень высоком уровне.