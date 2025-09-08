Фестиваль песочных скульптур проводят в Гомеле. Для него в город доставлено более 200 тонн песка и несколько цистерн с водой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастера творят прямо на виду у прохожих, каждый желающий может наблюдать, как из груды песка рождаются фантастические образы. Всего будет создано 10 скульптур: 9 – герои народных легенд и сказок, а 10-й фигурой станет огромная рысь – символ областного центра.

Вадим Бандарец, скульптор, куратор фестиваля:

Уже делаю сегодня четвертый день. Скульптура сама 3,5 метра, тут больше 20 тонн песка. И такой, видите, красивый песок. Хороший песок в Гомеле. Здесь изображены основные символы, связанные с Гомелем. Это и рысь, и памятник первому гомельчанину, и в целом вот такое движение реки Сож, и напоминание, вот откуда источник, зародивший город.

Все работы уже почти готовы, мастера добавляют последние штрихи. В вечернее время скульптуры из песка дополняет подсветка.