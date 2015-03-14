Посланник Папы Римского проведет божественную литургию в Беларуси

Новости Беларуси. Посланник Папы Римского проведет божественную литургию на белорусской земле. До встречи верующих с Госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином остались считанные часы. К костелу Cвятых Симеона и Елены уже идут сотни христиан.

Цветы и венки к монументу Победы — знак почтения и уважения тому мужеству, которое показал советский народ в годы Великой Отечественной войны. Именно так 14 марта начался второй день визита Госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Второе лицо в иерархии Церкви, правая рука Папы Римского и одновременно самый молодой госсекретарь Святого Престола за последние 50 лет. На эту должность Пьетро Паролина Папа Франциск назначил в августе 2013. Впрочем, предшествовало этому немало. Учёба в Григорианском университете, далеко не один год дипломатической службы, работа в госсекретариате Святого престола. Епископское посвящение Пьетро Паролин получил из рук Папы Бенедикта XVI. Уже сегодня кардинал приехал в нашу страну, чтобы выразить глубокое уважение Папы Франциска всему белорусскому народу.

Как отметил кардинал, визит проходит успешно.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Визит оставил благоприятные впечатления, и я считаю его плодотворным. Беларусь может стать примером мирного сосуществования представителей разных культурных и религиозных традиций. Я думаю, что ваша страна может быть моделью для нашего мира. Ватикан всегда будет поддерживать такую роль Беларуси.

Государство Ватикан — это 44 гектара площади и меньше тысячи человек населения. Тем не менее место на международной арене оно занимает значимое. Конечно же, огромная роль и в религиозной жизни.

Католики надеются, что приезд второго человека в государстве Ватикан приблизит и визит Папы Римского.

До этого ни Иоанн Павел II, ни Бенедикт XVI в Синеокую так и не приехали. Тем не менее верующие отмечают: визит нынешнего главы католической церкви всё-таки должен состояться.

Надежду на то, что Папа Римский посетит Беларусь высказал и Госсекретарь Ватикана.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Действительно, верующие очень хотят увидеть Папу Франциска. И я думаю, что это пожелание заслуживает удовлетворения как с учетом того опыта страданий, которые перенесла католическая община Беларуси, так и с учетом ее вклада в становление, возобновление и развитие религиозной жизни в Беларуси. Тем более что помимо желания со стороны католического сообщества Беларуси, есть приглашения по поводу визита Папы и от всех ветвей государственной власти. Я могу лишь надеяться, что будут сформированы условия для того, чтобы Папа мог ответить на пожелания религиозного сообщества и принять приглашения от государственных органов

Католицизм в Беларуси — вторая по величине религиозная конфессия. Без малого полтора миллиона верующих. В то же время католики и православные всегда говорят о единстве. Об этом же шла речь 14 марта и на встрече кардинала Пьетро Паролина и Филарета. Проходила она в закрытом формате. Для представителей СМИ лишь редкие кадры.

Нынешний визит кардинала Пьетро Паролина стать должен новой «исторической главой сотрудничества» официального Минска и Ватикана.

Последний раз ватиканский гость такого уровня приезжал в Беларусь семь лет назад — в 2008.

Это был прежний Госсекретарь кардинал Тарчизио Бертоне. Уже в июле 2013 Синеокую посетил ещё один представитель Ватикана — председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу. Кстати, присоединился кардинал Жан-Луи Торан и к празднованию 400-летия пребывания в Будславе иконы Божьей Матери.

Анастасия Иванникова, СТВ:

О почтении и уважении католицизма в Беларуси говорит и тот факт, что на центральной и крупнейшей площади Минска находится один из главных католических костёлов — Святых Симеона и Елены. Кстати, именно здесь 14 марта вечером ватиканский гость проведёт межъепархиальное ночное бдение молодежи.

Ещё одна месса, уже для детей, пройдёт 15 марта в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.