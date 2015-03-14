«Ты делаешь этот город еще лучше!» – житель Нью-Йорка вернул актеру Тому Хэнксу потерянную кредитную карту

Новости США. Голливудский актер, обладатель двух премий «Оскар» Том Хэнкс на неделе убедился в том, что в мире не перевелись добрые и порядочные люди. В Нью-Йорке актер потерял свою кредитную карту, но один из горожан нашел ее и передал владельцу.

Том Хэнкс в своем микроблоге поблагодарил мужчину. Подробности этой истории не сообщаются.

Том Хэнкс, актер (запись в Twitter):

Парень по имени Тони нашел мою кредитку на одной из улиц Нью-Йорка и вернул ее! Ты делаешь этот город еще лучше! Спасибо. Хэнкс.



Это не первый случай, когда жители Нью-Йорка приходят на помощь Хэнксу. Несколько лет назад водитель такси, которому было совсем не по пути, согласился поздно ночью подбросить Тома Хэнкса до дома.

«За добро непременно отплатить добром» – главный принцип Тома. В знак благодарности актер пригласил таксиста за кулисы бродвейского театра, где в то время играл в спектакле.

Оптимист это тот, для кого радость от найденной копейки, перекрывает горечь от потерянного рубля. Героиня одной из программ «Добро пожаловаться» на СТВ, найдя кошелек, не стала задумываться, что делать с его содержимым.

Ежедневно чья-то потеря для кого-то становится находкой. Бесспорно, есть честные и порядочные люди, которые в стремлении вернуть хозяину потерянные вещи, порой, забывают и о собственных делах. И таких людей немало. Одна из них – минчанка Юлия Казимирская, которая обратилась на «Столичное телевидение» с таким вопросом:

Юлия Казимирская:

Я нашла кошелек. В данном случае я не знаю, как мне поступить, куда мне обратиться? Может быть, вы мне подскажете?!