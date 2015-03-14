14 марта стали известны имена победителей конкурса «Женщина года-2014»

Новости Беларуси. Сорок три новых примера для подражания. 14 марта стали известны имена победителей ежегодного конкурса «Женщина года». За почетное звание изначально боролось более 500 представительниц прекрасного пола. Во всех номинациях, а их сегодня 5, каждая конкурсантка представляла свою область. Врачи, учителя, экономисты, политики и многодетные мамы встретились сегодня на торжественной церемонии.

За семь лет проведения конкурса его лауреатами стали около 350 женщин, среди которых и наши олимпийские чемпионки — Дарья Домрачева и Алла Цупер. 14 марта победительниц награждали за успешное руководство, за возрождение села и духовно-нравственное развитие нации. В год молодежи особое внимание уделяется подрастающему поколению — дипломы получили многодетные мамы, воспитатели и учителя. Восемь участниц были удостоены специального приза «За верность Белорусскому союзу женщин», который в 2015 году дебютировал, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Нина Мишота, лауреат конкурса «Женщина года-2014» в номинации «За вклад в возрождении села»:

Женщина всегда должна оставаться женщиной. Женщина должна быть загадочной, доброй, красивой.

Ирина Головач, лауреат конкурса «Женщина года-2014» в номинации «За лидерство и успешное руководство»:

Современная женщина должна обладать и деловыми качествами. Она должна быть и мудрой, и успешной в своем деле, каким она занимается.

Надежда Ермакова, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Это большой стимул для всех женщин, которые завтра могут быть представлены. Чтобы мы не боялись, чтобы мы не смущались, чтобы мы просто старались.