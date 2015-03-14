Самое трогательное видео недели: актер Дауни-младший подарил мальчику-инвалиду протез в виде перчатки «Железного человека»

Новости США. На неделе маленький мальчик стал немного счастливее. 7-летний Алекс Принг родился с неразвитой правой рукой, и на днях он получил бесценный подарок.

Актер Роберт Дауни-младший привез своему маленькому поклоннику протез руки, напечатанный на 3D-принтере.

Протез в точности копирует руку Железного человека – супергероя, которого играл в кино Дауни-младший.

Бионическую руку, которую получил Алекс, создал студент-инженер Альберт Манеро. Он строит и жертвует 3D-печатные бионические конечности детям по всему миру. Рука-протез работает на электрических импульсах, посылаемых от бицепсов и трицепсов руки человека.

Недавно Альберт основал компанию Limbitless Solutions, которая занимается производством недорогих протезов для детей.



Альберт Манеро, основатель компании Limbitless Solutions:

Видеть лицо Алекса в этот момент было бесценно.

Как отмечает американская пресса, актер Дауни-младший, вдохновленный историей ребенка, сам вызвался вручить ему протез.

Роберт Дауни-младший, актер (запись в социальной сети):

Это большая честь для меня – подарить новую, отпечатанную на 3D-принтере бионическую руку Железного человека Алексу, самому щеголеватому 7-летнему мальчугану, которого мне когда-либо доводилось видеть. Особенная благодарность Альберту Манеро и ‪#‎CollectiveProject за их работу – благодаря им протезы становятся доступнее для семей с детьми, которым необходимо постоять за себя на детской площадке.