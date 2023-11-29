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Послабления налогов и не только. Как стимулировать бизнес нанимать людей с инвалидностью?

29 ноября 2023 17:44
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Послабления налогов и не только. Как стимулировать бизнес нанимать людей с инвалидностью?-1

Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
120 тысяч работников, которые способны к трудовой деятельности, но из них трудоустроено только 66 тысяч, то есть чрезвычайно не хватает рабочих мест. Решить этот вопрос можно путем послабления налогов для бизнесменов, которые организовывают рабочие места. Понятно, что человек с ограниченными возможностями на рынке труда менее конкурентоспособный, чем человек без таких ограничений. Но если предприниматель будет получать от этого налоговое послабление… Например, для малых субъектов хозяйствования таких послаблений нет. Маленькие предприятия могут стать отличным местом трудоустройства.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Виталий Романюк # Фотофакт

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