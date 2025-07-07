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740 человек погибли в районе пунктов раздачи помощи в Газе

07 июля 2025 06:46
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740 палестинцев погибли в секторе Газа за месяц при попытке получить продовольственную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 5 тысяч ранены, сообщают в Минздраве анклава.

740 человек погибли в районе пунктов раздачи помощи в Газе-2

Тела жертв обнаружили в пунктах раздачи продовольствия, а также возле гуманитарных конвоев. В заявлении говорится, что против жителей анклава использовались боевые патроны и светошумовые гранаты. Напомним, гуманитарный центр начал работу в секторе Газа в конце мая. Он занимается распределением продуктов и товаров первой необходимости. Однако с начала его деятельности – ЦАХАЛ неоднократно открывал огонь во время выдачи помощи. Израильская сторона настаивает, что атаки были направлены только против тех, кто представлял угрозу безопасности.

# Международная политика

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