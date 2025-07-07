Дедолларизация продолжается – использование национальных валют между странами БРИКС неуклонно растёт

Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию саммита в Рио-де-Жанейро. Документ создает задел для совместной работы, предполагает дальнейшее сотрудничество в духе преемственности и равноправия, характерном для этого союза. В нем высказывается надежда, что нынешние усилия по Украине приведут к устойчивому мирному урегулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, участники саммита осудили военные удары по Ирану, выразили обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями МАГАТЭ. В этом контексте Совету Безопасности ООН направлен призыв заняться вопросом обеспечения ядерной безопасности в условиях военных конфликтов.