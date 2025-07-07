Дедолларизация продолжается – использование национальных валют между странами БРИКС неуклонно растёт
Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию саммита в Рио-де-Жанейро. Документ создает задел для совместной работы, предполагает дальнейшее сотрудничество в духе преемственности и равноправия, характерном для этого союза. В нем высказывается надежда, что нынешние усилия по Украине приведут к устойчивому мирному урегулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, участники саммита осудили военные удары по Ирану, выразили обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями МАГАТЭ. В этом контексте Совету Безопасности ООН направлен призыв заняться вопросом обеспечения ядерной безопасности в условиях военных конфликтов.
Важный момент в сотрудничестве – экономика. Торговля между странами БРИКС сейчас примерно на три четверти ведется в национальных валютах. При этом дедолларизация продолжается. В рамках объединения успешно функционирует новый банк развития, отстраиваются платежные системы. Теперь союзники обсуждают использование для расчетов цифровых финансовых активов.
Антон Силуанов, министр финансов России:
Использование цифровых финансовых активов, как элемента расчета, рассматривалось в ходе дискуссии и в ходе сессии центральных банков. Договорились о том, что тема будет продолжать развиваться, поскольку новые финансовые инструменты на повестке БРИКС должны, очевидно, присутствовать. Поэтому вопросы трансграничных платежей с использованием цифровых возможностей и использование цифровых финансовых активов для расчетов – это была одна из тем на повестке дня центральных банков.
Портфель совместных инвестиционных проектов БРИКС уже превышает 600 позиций. Это свидетельствует о способности Глобального Юга формировать альтернативные центры притяжения капитала и технологий. Ключевые принципы при этом – равноправие и консенсус.