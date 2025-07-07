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Лесные пожары охватили Сирию – с огнём борются третий день

07 июля 2025 06:45
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Лесные пожары охватили Сирию. На западе страны пламя нанесло серьезный ущерб сельхозугодьям и фруктовым садам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары охватили Сирию – с огнём борются третий день-2

О жертвах и пострадавших не сообщается. С огнем третий день борются свыше сотни пожарных и военных. К тушению также подключились специалисты из Турции. Ситуацию усугубляют сильный ветер, жара и малое количество осадков.

Лесные пожары охватили Сирию – с огнём борются третий день-4

Представитель гражданской обороны Сирии:
Это один из самых крупных лесных пожаров, которые когда-либо вспыхивали с десятками и сотнями возгораний за прошедший период. Пожар в лесах вспыхнул в четверг и усилился из-за сильного ветра, высоких температур и засухи. Пересеченная местность и отсутствие дорог к места возгораний также усугубили ситуацию.

С апреля в Сирии зарегистрировали около 3,5 тысяч возгораний. Большая часть из них была вызвана сильнейшей за последние десятилетия засухой.

# Пожар

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