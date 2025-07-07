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Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летием

07 июля 2025 06:33
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Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава государства, это объединение по праву является значимой частью физкультурно-спортивного движения страны.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летием-2

Александра Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За два десятилетия при Вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок. Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров. Особо нужно отметить Ваш вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающего поколения.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря накопленному опыту и огромному потенциалу коллектива единомышленников – Президентский спортивный клуб сделает еще больше для популяризации здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта в Беларуси.

Президентский спортивный клуб помогает не только игровым дисциплинам: шахматы, бокс, плавание, борьба. Реализуется ряд образовательных проектов. При поддержке объединения вышел в свет учебник «Спортивное право в Беларуси».

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летием-4

Антон Гавриленко, старший преподаватель кафедры хозяйственного права юридического факультета БГУ:
Подобного рода учебники полезны не только студентам, но и практикам. Сфера у нас очень востребованная, оказывается большая поддержка государства. Но это и вид хозяйственно-экономической деятельности. Аспектов там очень много, и для практических работников это большое подспорье.

# Александр Лукашенко # Президентский спортивный клуб

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