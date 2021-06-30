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Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане

30 июня 2021 13:41
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Беларуси еще раз вспомнили о нерушимости государственных границ. На южных рубежах открыли пограничную заставу «Глушкевичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане-1

Подразделение расположено у одноименного населенного пункта Лельчицкого района. Под его охраной находится участок белорусско-украинской границы протяженностью 50 километров. Нести службу пограничникам приходится в условиях сложной местности с обилием труднопроходимых болотистых участков. Однако теперь здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания и эффективного выполнения задач по охране границы.

Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане-4

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня мы ввели заставу XXI века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Мы взяли все лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане и других странах, объединили воедино, и получился хороший технический комплекс. Для проживания, для охраны границы, и главное, комплексного применения разнородных сил и средств.

Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане-7

В ходе торжественной церемонии в год 80-летия подвига пограничников в первые дни Великой Отечественной войны на заставе заложена капсула времени с посланием для будущих защитников белорусских рубежей.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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