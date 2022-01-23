Посещают опоссумы и обезьяны. Посол Беларуси в Бразилии рассказал самое интересное про свою работу
Новости Беларуси. Миролюбие, одно из ключевых качеств белорусов, нашло свое отражение в обновленной Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы исключаем со своей стороны военную агрессию, но при этом оставляем за собой право укреплять национальную безопасность.
Свой профессиональный праздник на неделе отметили те, кто делают все возможное, чтобы достойно представлять нашу страну на мировой арене. Они строят отношения не с позиции вассала, а равноправного партнера. 183 страны сегодня поддерживают дипломатические отношения с Беларусью. Наши загранучреждения представлены в 56 государствах. А с учетом аккредитации послов по совместительству цифру можно смело удвоить.
Что значит представлять интересы всей страны? Как это – говорить на языке дипломатии? И бывает ли политическая гармония? Репортаж Кристины Сущени.
Переместимся на юг Западного полушария: Бразилия – локомотив Латинской Америки. Это видео снято прямиком у посольства Беларуси в этой экзотической стране. Знакомьтесь, это капибара, самый крупный грызун в мире. Есть даже случаи нападения на человека. Но и такие неожиданные сюрпризы – не помеха для работы.
Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:
Работа в такой яркой и пестрой стране, как Бразилия, имеет свои особенности. Нашу территорию посещают представители богатого животного мира. Опоссумы, обезьяны, броненосцы стали частыми визитерами посольства Беларуси в Бразилии. Беларусь входит в тройку крупнейших поставщиков удобрений на рынок Бразилии. Без нашего калия в Бразилии не вырастут соя, кукуруза, кофе. Наше сотрудничество не ограничивается только поставками калийных удобрений. Беларусь хорошо здесь представлена металлопродукцией, гербицидами, пестицидами. И даже ячменный солод для производства местного пива поставляется из Республики Беларусь.
Сергей Лукашевич раньше занимал должность старшего советника посольства в Испании, а дипмиссию в Бразилии выполняет четвертый месяц. Акклиматизация с пометкой «экзотическая» пройдена, да и итоги работы ждать себя не заставили. Сегодня эта страна в двадцатке наших крупнейших партнеров по товарообороту. К примеру, «Гомсельмаш» с успехом осваивает рынки, поставляя оборудование для обмолота кукурузы.
Курс задан на развитие, а те самые попугаи, которые считаются птицами счастья и добрыми вестниками и при том ютятся как раз возле посольства, – быть может, очередное доказательство успешного сотрудничества. Это, конечно, философия, но доказанная на деле.
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