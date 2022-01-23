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Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване

23 января 2022 16:29
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Новости Беларуси. Миролюбие, одно из ключевых качеств белорусов, нашло свое отражение в обновленной Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы исключаем со своей стороны военную агрессию, но при этом оставляем за собой право укреплять национальную безопасность.  

Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване-1

Свой профессиональный праздник на неделе отметили те, кто делают все возможное, чтобы достойно представлять нашу страну на мировой арене. Они строят отношения не с позиции вассала, а равноправного партнера. 183 страны сегодня поддерживают дипломатические отношения с Беларусью. Наши загранучреждения представлены в 56 государствах. А с учетом аккредитации послов по совместительству цифру можно смело удвоить.  

Что значит представлять интересы всей страны? Как это – говорить на языке дипломатии? И бывает ли политическая гармония? Репортаж Кристины Сущени.  

Дипотношения между Беларусью и Арменией взяли старт в 93 году. Более 70 договоров и соглашений. Как раз в этом году и началась дипломатическая карьера теперь уже господина посла.  

Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване-4

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси:  
В вашей стране стал работать еще в 2000 году, в посольстве Республики Армения в Беларуси, 2000-2003 год. Подробности здесь.  

В феврале отсюда уехал 21 года. Ну и приехал в сентябре уже послом.  

Одна из активных сфер – туризм. И, как признался господин посол, русский язык и славянская внешность в Армении – лучший паспорт для туриста, белорусов принимают, как родных. И ближе к вопросу – общему.  

Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване-7

Размик Хумарян:  
Линии взаимоотношений. Мы сейчас в Армении интенсивно занимаемся заменой старых наших лифтов в многоквартирных домах на лифты производства «Могилевлифтмаша». Мы будем сейчас работать и, может быть, с поставкой продукции «Белкоммунмаша» на наши улицы Еревана и других городов. Наша делегация (здесь недавно проходила у нас межправкомиссия, в ноябре) посетила и «Белкоммунмаш», посмотрела производства и все эти автобусы, электробусы, троллейбусы, которые могут зарядиться и дальше ехать без зарядки. Это очень привлекательное направление.  

Плоды сотрудничества, как правило, пожинают, подводя итоги года. Но а мы обратили внимание на самый сложный ковидный год – 20-й.  

Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване-10

Размик Хумарян:  
Я вам хочу сказать, что за весь период этой пандемии бывали времена, когда единственной авиакомпанией, которая летала бесперебойно, была «Белавиа». «Белавиа» летала в Армению и, наоборот, увеличила интенсивность своих полетов. Было время, в 20 году, когда рейсы в Ереван стали 10 рейсов в неделю. И это было единственной дорогой, дорогой жизни, можно сказать, потому что очень многие наши граждане летели отовсюду, со всех концов света через Минск в Ереван. Это и США, и Европа вся. Дипломаты наши все.  

Мы поставляем молочные продукты, сельхозтехнику, мясо, провода, лекарства и мебель. Это основные пункты. Но лучше всего о товарах Made in Belarus скажет, конечно, потребитель.  

Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване-13

Размик Хумарян:  
В Ереване действуют шесть белорусских магазинов. Пользуются большой популярностью. Я вам могу засвидетельствовать уже лично, что есть у меня знакомый друг, который мне как-то сказал, что они живут недалеко от белорусского магазина, и его дети бойкотируют все, что не из этого магазина. Молочная продукция, продукция мясокомбинатов белорусских, другая вся. Весь спектр белорусской продукции, и не только пищевой, там есть и косметика, и все, что в Беларуси производится. Есть у нас огромный, большой магазин, где стоит даже белорусская мебель.  

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# Беларусь-Армения # общество # Размик Хумарян # Кристина Сущеня # Фотофакт

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