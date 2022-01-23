Посол Армении: друг мне как-то сказал, что его дети бойкотируют всё, что не из белорусского магазина в Ереване

Новости Беларуси. Миролюбие, одно из ключевых качеств белорусов, нашло свое отражение в обновленной Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы исключаем со своей стороны военную агрессию, но при этом оставляем за собой право укреплять национальную безопасность.

Свой профессиональный праздник на неделе отметили те, кто делают все возможное, чтобы достойно представлять нашу страну на мировой арене. Они строят отношения не с позиции вассала, а равноправного партнера. 183 страны сегодня поддерживают дипломатические отношения с Беларусью. Наши загранучреждения представлены в 56 государствах. А с учетом аккредитации послов по совместительству цифру можно смело удвоить. Что значит представлять интересы всей страны? Как это – говорить на языке дипломатии? И бывает ли политическая гармония? Репортаж Кристины Сущени. Дипотношения между Беларусью и Арменией взяли старт в 93 году. Более 70 договоров и соглашений. Как раз в этом году и началась дипломатическая карьера теперь уже господина посла.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси:

В вашей стране стал работать еще в 2000 году, в посольстве Республики Армения в Беларуси, 2000-2003 год. Подробности здесь. В феврале отсюда уехал 21 года. Ну и приехал в сентябре уже послом. Одна из активных сфер – туризм. И, как признался господин посол, русский язык и славянская внешность в Армении – лучший паспорт для туриста, белорусов принимают, как родных. И ближе к вопросу – общему.

Размик Хумарян:

Линии взаимоотношений. Мы сейчас в Армении интенсивно занимаемся заменой старых наших лифтов в многоквартирных домах на лифты производства «Могилевлифтмаша». Мы будем сейчас работать и, может быть, с поставкой продукции «Белкоммунмаша» на наши улицы Еревана и других городов. Наша делегация (здесь недавно проходила у нас межправкомиссия, в ноябре) посетила и «Белкоммунмаш», посмотрела производства и все эти автобусы, электробусы, троллейбусы, которые могут зарядиться и дальше ехать без зарядки. Это очень привлекательное направление. Плоды сотрудничества, как правило, пожинают, подводя итоги года. Но а мы обратили внимание на самый сложный ковидный год – 20-й.