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Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга

20 июля 2025 18:58
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Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга-0

Телефонная беседа президентов России и США 3 июля длилась почти час и имела деловой характер. Об этом пишет РИА Новости.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», – сказал он.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главы государств придерживались своих позиций, но были настроены на диалог.

В ходе разговора они обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы сотрудничества. Также Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа с Днем независимости.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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