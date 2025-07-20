Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга

Телефонная беседа президентов России и США 3 июля длилась почти час и имела деловой характер. Об этом пишет РИА Новости.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», – сказал он.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главы государств придерживались своих позиций, но были настроены на диалог.

В ходе разговора они обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы сотрудничества. Также Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа с Днем независимости.