Азарёнок: в 90-е вся система была против Лукашенко, а он выстоял и победил

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Эти дни июльские каждый год связаны у нас с 1990 годами. 10-го – победа Президента на первых выборах. И сразу в бой. Сразу – первые решения. Еще до инаугурации. Кадры. Предприятия. Экономика. Зарплаты. Голодные люди тянулись к нему, просили хоть 20 долларов зарплаты, детей кормить нечем. На трассах орудовали банды, обирали всех, насиловали и грабили.
Вся система была против Лукашенко. А он выстоял и победил. Почему? Как? Что дало сил? Что питало и сейчас питает эту могучую волю? Какое слово прозвучало в его сердце и душе, когда, в какой момент, почему это чудо стало возможным – и было сделано дело.
А разве вся наша история не подготовила приход Александра Лукашенко? Разве не на плечах гигантов мы стоим? Разве те православные братства, что держались, выстаивали, молились, принимали мученичество, но не изменяли вере, все наши святые – разве они не мечтали, не молили о приходе вождя, заступника, победителя, того, кто защитит исконную правду?
Разве те казаки, что сгорали на кострах, но кричали – явится еще на Руси свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему – не о нем ли они кричали перед смертным часом? А разве все национальное движение не говорило, не вопило, не выпрашивало у небес Александра Лукашенко? Когда Купала с плачем вопрошал у неба:
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі,
Распетаю буду маліцца душой,
Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі
Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.
Григорий Азаренок:
Но носились по нашей земле злодеи. Выродки ее. Едзе, едзе пан Патоцкі, ён i яго хеўра. Едет красть и насиловать Бондароўну. И некому было ее защитить от этой хевры. Родина ждала Батьку.
Купала мечтал об укротителе стихий. О повелителе бури, который заклянет ее, свернет, который раздвинет тучи над многострадальной нашей землей. Ведь сколько она была разменной монетой. Сколько приходилось терпеть и страдать. Стык цивилизаций, место столкновения держав, интересов, громад. И всегда не наше. А сейчас – наше.
Разве не прообраз Лукашенко – Батька Минай, всю жизнь боровшийся с врагами? А потом нас вышвырнули из большой семьи. Нам сказали: нет веры, нет идеалов, нет ничего святого. Есть только бизнес, бабки, пора валить. Но не согласно с этим человеческое сердце. И оно позвало Батьку.
Григорий Азаренок:
Великая картина Савицкого – «Убийство Правды». Вот они – черные, вот они – злобные. Серьезные люди. Успешные, лощеные, вот они – новые фарисеи. Они уже готовятся насиловать, убивать, уничтожать, глумиться над этой девушкой, над этой Правдой, над Беларусью.
И затем просто отдать на растерзание. Как отдали несчастную нашу Украину. Он не позволил. Он раскидал этих черных. Разбросал их по углам. И он предотвратил катастрофу, он остановил мировую беду. Уже очевидно, что бойню готовили заранее, и мы должны были стать ареной этой прокси-войны. А тогда было бы неизбежно столкновение России и НАТО, и не было бы больше в этом мире ничего.
Григорий Азаренок:
Но воля Лукашенко, которую вымолили все наши 10 поколений самого прекрасного на земле народа, мольбы мучеников, подвиги стоявших в вере, партизаны и красноармейцы, что в атаку шли, лучшие умы и сердца, что постигали нашу цивилизацию – это все родило Лукашенко.
В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.
Уже славят пастыри
Его утро.
Свет за горами…
Так видел Есенин начало XX века. Так видим мы восхождение Беларуси сегодня. И миссия эта еще далеко не пройдена.
Сгинь, ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!
Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.
Что за тайный зов призвал Александра Лукашенко, возвысил его, поднял, наделил величайшей силой? Не знаю. Но он развеет проклятый туман. И все народы еще увидят наш свет.