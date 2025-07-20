Азарёнок: в 90-е вся система была против Лукашенко, а он выстоял и победил

Григорий Азаренок, СТВ:

Эти дни июльские каждый год связаны у нас с 1990 годами. 10-го – победа Президента на первых выборах. И сразу в бой. Сразу – первые решения. Еще до инаугурации. Кадры. Предприятия. Экономика. Зарплаты. Голодные люди тянулись к нему, просили хоть 20 долларов зарплаты, детей кормить нечем. На трассах орудовали банды, обирали всех, насиловали и грабили.

Вся система была против Лукашенко. А он выстоял и победил. Почему? Как? Что дало сил? Что питало и сейчас питает эту могучую волю? Какое слово прозвучало в его сердце и душе, когда, в какой момент, почему это чудо стало возможным – и было сделано дело.

А разве вся наша история не подготовила приход Александра Лукашенко? Разве не на плечах гигантов мы стоим? Разве те православные братства, что держались, выстаивали, молились, принимали мученичество, но не изменяли вере, все наши святые – разве они не мечтали, не молили о приходе вождя, заступника, победителя, того, кто защитит исконную правду?

Разве те казаки, что сгорали на кострах, но кричали – явится еще на Руси свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему – не о нем ли они кричали перед смертным часом? А разве все национальное движение не говорило, не вопило, не выпрашивало у небес Александра Лукашенко? Когда Купала с плачем вопрошал у неба:

Я буду маліцца і сэрцам, і думамі,

Распетаю буду маліцца душой,

Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі

Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.