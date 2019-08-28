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День Успения Богородицы отмечают верующие Беларуси

28 августа 2019 06:22
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Новости Беларуси. 28 августа – день Успения Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.

Богослужения священники сегодня совершают в голубых облачениях. Цвет символизирует небесную чистоту и непорочность. В церквях вспоминают о смерти Девы Марии и чудесной встрече в Иерусалиме 12 апостолов, которые похоронили мать своего учителя.

Предшествовал празднику пост, длившийся две недели. После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.

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День Успения Богородицы отмечают верующие Беларуси-1

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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