Козлята-близнецы родились в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Двойная радость в столичном зоопарке. Здесь на свет появились козлята-близнецы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Двойню родила винторогая коза.

На малышей уже можно посмотреть, но пока издали. В вольере, где живут две семьи рогатых, для них сооружен своеобразный каменный грот. Внутри него и находится счастливая мама с малышами. Они, кстати, уже вполне уверенно стоят на копытцах и передвигаются. Чувствуют новорожденные козлята себя хорошо. А сотрудники зоопарка уже думают, как назвать малышей.