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Козлята-близнецы родились в Минском зоопарке

27 августа 2019 20:26
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Новости Беларуси. Двойная радость в столичном зоопарке. Здесь на свет появились козлята-близнецы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Двойню родила винторогая коза.

На малышей уже можно посмотреть, но пока издали. В вольере, где живут две семьи рогатых, для них сооружен своеобразный каменный грот. Внутри него и находится счастливая мама с малышами. Они, кстати, уже вполне уверенно стоят на копытцах и передвигаются. Чувствуют новорожденные козлята себя хорошо. А сотрудники зоопарка уже думают, как назвать малышей.

Козлята-близнецы родились в Минском зоопарке-1

Козлята-близнецы родились в Минском зоопарке-3

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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