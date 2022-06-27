«Удобная, стильная и даже модная». Какой будет новая школьная форма в Беларуси, рассказал министр образования

Новости Беларуси. В новый учебный год в новом образе. Школьная форма и отличительные элементы для учащихся появятся в Беларуси в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими они будут, обсудили 27 июня на встрече с министром образования.

Сейчас учащиеся выбирают более удобный стиль: трикотажные модели из футерованного полотна, изделия, приближенные к спортивной моде, становятся все более популярными.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня коллекции, которые представлены, они очень серьезным образом соответствуют всем санитарным и гигиеническим требованиям. Потому что это должна быть удобная, стильная и даже модная школьная форма. Она должна соответствовать всем необходимым стандартам и санитарным требованиям, которые предъявляются к детской одежде. Это очень важно.

С отличительными элементами определиться школам нужно до 1 августа. Решение должны совместно принять администрация учреждений образования, педагоги и родители.