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«Удобная, стильная и даже модная». Какой будет новая школьная форма в Беларуси, рассказал министр образования

27 июня 2022 17:21
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Новости Беларуси. В новый учебный год в новом образе. Школьная форма и отличительные элементы для учащихся появятся в Беларуси в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими они будут, обсудили 27 июня на встрече с министром образования.

«Удобная, стильная и даже модная». Какой будет новая школьная форма в Беларуси, рассказал министр образования-1

Сейчас учащиеся выбирают более удобный стиль: трикотажные модели из футерованного полотна, изделия, приближенные к спортивной моде, становятся все более популярными.

«Удобная, стильная и даже модная». Какой будет новая школьная форма в Беларуси, рассказал министр образования-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня коллекции, которые представлены, они очень серьезным образом соответствуют всем санитарным и гигиеническим требованиям. Потому что это должна быть удобная, стильная и даже модная школьная форма. Она должна соответствовать всем необходимым стандартам и санитарным требованиям, которые предъявляются к детской одежде. Это очень важно.

С отличительными элементами определиться школам нужно до 1 августа. Решение должны совместно принять администрация учреждений образования, педагоги и родители.

Хватит ли отечественной формы всем желающим? Читайте здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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