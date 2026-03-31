Порядка 700 литовских фур покинули Беларусь

4 месяца ожидания, километровые очереди, десятки писем без ответа. Ситуация, в которую литовские перевозчики попали по вине собственного правительства, начала разрешаться ровно неделю назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, за тысячу грузовых автомобилей с литовской регистрацией произведена оплата, транспортные средства оформлены в электронной очереди на выезд. Фактически Беларусь уже покинули порядка 700 фур.

Всего на специализированных стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» с ноября 2025 года находилось более 1 900 единиц техники. Решение о возможности их выезда принял Александр Лукашенко, после того как к белорусскому руководству обратились литовские перевозчики. От своих властей помощи они так и не дождались.

Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси.

Напомним, в октябре 2025 года Литва в одностороннем порядке закрыла границу, обвинив Минск в «гибридной атаке» через метеозонды. Белорусская сторона ответила симметрично: движение грузовых автомобилей с литовской регистрацией было ограничено.

Счета за размещение фур на охраняемых стоянках доходили до 120 евро в сутки. Белорусская сторона пошла навстречу перевозчикам. Плата за хранение была снижена в разы: за полную сцепку – в три раза, за полуприцеп – более чем в семь раз.

Для удобства организовали оплату в вечернее и ночное время – прямо в расчетно-кассовых центрах пунктов пропуска, когда банки уже закрыты. Выезд построили так, чтобы литовские фуры могли встраиваться в общую очередь, а не стоять в хвосте. Однако, когда дело сдвинулось с мертвой точки, Литва, которая сама загнала своих перевозчиков в эту ловушку, теперь не спешит впускать их обратно.