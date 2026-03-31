Порядка 700 литовских фур покинули Беларусь

4 месяца ожидания, километровые очереди, десятки писем без ответа. Ситуация, в которую литовские перевозчики попали по вине собственного правительства, начала разрешаться ровно неделю назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 месяца ожидания, километровые очереди, десятки писем без ответа. Ситуация, в которую литовские перевозчики попали по вине собственного правительства, начала разрешаться ровно неделю назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, за тысячу грузовых автомобилей с литовской регистрацией произведена оплата, транспортные средства оформлены в электронной очереди на выезд. Фактически Беларусь уже покинули порядка 700 фур.
Всего на специализированных стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» с ноября 2025 года находилось более 1 900 единиц техники. Решение о возможности их выезда принял Александр Лукашенко, после того как к белорусскому руководству обратились литовские перевозчики. От своих властей помощи они так и не дождались.
Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси.
Напомним, в октябре 2025 года Литва в одностороннем порядке закрыла границу, обвинив Минск в «гибридной атаке» через метеозонды. Белорусская сторона ответила симметрично: движение грузовых автомобилей с литовской регистрацией было ограничено.
Счета за размещение фур на охраняемых стоянках доходили до 120 евро в сутки. Белорусская сторона пошла навстречу перевозчикам. Плата за хранение была снижена в разы: за полную сцепку – в три раза, за полуприцеп – более чем в семь раз.
Для удобства организовали оплату в вечернее и ночное время – прямо в расчетно-кассовых центрах пунктов пропуска, когда банки уже закрыты. Выезд построили так, чтобы литовские фуры могли встраиваться в общую очередь, а не стоять в хвосте. Однако, когда дело сдвинулось с мертвой точки, Литва, которая сама загнала своих перевозчиков в эту ловушку, теперь не спешит впускать их обратно.
Виктор Зубик, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
Если бы литовская сторона работала в соответствии с установленными нормами, то все транспортные средства, за которые оплачено хранение, уже покинули бы территорию Беларуси. А так им приходится ждать порядка двух суток.
Сейчас порядка 300 транспортных средств ожидают приема литовской стороной. Например, за истекшие сутки литовские контролирующие органы в пунктах пропуска «Мядининкай» приняли лишь 74 грузовика, в пункте пропуска «Шальчининкай» лишь 96, что составляет только 20 % от их общей пропускной способности.
Сегодня на спецплощадках порядка 900 транспортных средств ожидают оплаты с последующей регистрацией и убытием. Еще около 300 машин уже в очереди на выезд. Белорусская сторона свои обязательства выполнила: снизила тарифы, организовала круглосуточную оплату, обеспечила электронную очередь и таможенное оформление. Но пока на литовской границе работают вполсилы, фуры будут стоять. И как долго, от Минска сегодня ответ на этот вопрос не зависит.