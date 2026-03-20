Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси

Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с американской делегацией и о том, как продвигается подготовка так называемой большой сделки. В центре внимания не только снятие санкций с белорусских предприятий, но и практическая польза для экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы это волокита, бюрократизм этот был. Это мой принцип. Я человек системный, я хочу это решить за выходные. Они обратились с письмами ко мне. Попали в дерьмо, ну так давайте по-человечески из этого выходить. Вы же помните, как это было: закрыли границу, машины на обочине. Ну поставили на стоянку, платите. Пожарные машины арестовали, но мы решили эту проблему. Пожарные машины уже у нас. Вы, говорю, закрыли границу, ехать некуда. Вы у нас санаторий там фактически забрали. Чернобыльцев мы там лечили. Вы порт наш, куда мы деньги вкладывали, забрали? Какие вы к нам имеете претензии?

Мы могли бы конфисковать эти машины. Я говорю: отдадим колхозу, сено будут возить, эти рулоны. Но с другой стороны, вот они прислали эти письма. У них же частники в основном. Не в основном, а все частники. Ну, все, им пофиг это все. Они не дрожат так за свой народ, как у нас это привыкла власть делать, извините за нескромность. Но это ж так. Вот нам насолить, навредить. Да Господь с вами.

Вот сейчас одна из стран просила нас поставить им калийное удобрение в этом году. Почему? Потому что у нас законтрактованы уже все миллионы этих тонн. В 2025 году мы даже финансово, «Белкалий», лучше сработали, чем в предыдущий год. То есть мы переориентировались.

Обратились перевозчики. Я поручил правительству, давайте вы встретитесь, по-человечески с ними поговорите. На уровне руководителей правительства. Сели за стол переговоров, выслушали их. И передали мне то, как они видят и свое мнение, правительства. Я приму решение, коль ко мне обращались, и это дело Президента, потому что таможня и прочее задействованы.

Приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Мы вернем им эти фуры. Сено можем возить, но, наверное, не очень по полю они будут ходить. И людей жалко. Жалко поляков, литовцев этих. Поэтому мы вернем.

Просят, чтобы цены эти снизили на стоянке. Мы понимаем, если эту цену с них взять, только они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Просят, ну мы им европейскую цену установим. Ну это я забегаю вперед, скорее всего, ну как у них. Таможенная цена есть там небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти, ниже чем 120, как я говорил когда-то. Забирайте. Поляки попросили, чтобы они зарегистрировали некоторые автомобили в Литве. Ну, когда польскую границу эти власти закрыли, а работать хотели, они в Литве зарегистрировали, через Литву работали. Сейчас поляки говорят: ради бога, не заставляйте нас эти автомобили через Литву везти в Польшу, с литовскими номерами. Я говорю: хорошо, везите через польскую. Нам какая разница? Хоть через Украину. Нет говорят, в Украине война. Хорошо. Космос? Нет. Ну тогда открывайте польский любой пункт и забирайте свои польские автомобили с литовскими номерами. Литовцев забирайте себе. Вот за стоянку заплатили, забирайте. Маршруты определены. Ответственность на Таможенном комитете, который решит эту проблему по поручению Президента.

Вот такая она, последняя или не последняя диктатура в Европе. Чем дольше проходит время, тем больше приходит осознание. Не политика нужна Лукашенко, но политика Лукашенко нужна всем нам.