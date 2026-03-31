Беларусь продолжает развивать интеграцию с Россией в сфере строительства

Строительная отрасль – один из главных драйверов экономической интеграции Минска и Москвы. Только за 2025 год экспорт белорусских услуг в этой сфере превысил 2,4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяется работе с регионами. Выстроено взаимодействие через детальные планы мероприятий и программы. Пример тому Калужская область. С 2017-го по 2025-й белорусы построили в регионе более 500 тысяч квадратных метров жилья, а также социальные объекты – 13 детских садов и 10 школ.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы сегодня активно взаимодействуем непосредственно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. У нас выстроены теплые дружеские отношения непосредственно с министерством. Мы реализуем совместные проекты по созданию совместных типовых и повторных проектов.

Для того чтобы нам все-таки гармонизировать наши возможности в части и продвижения новых технологий, новых строительных проектов. А самое главное – упрощения как в рамках проектирования, так и строительства.

Белорусско-российское сотрудничество в строительной сфере сегодня выходит за рамки простого возведения объектов. Формируется общая правовая база, а также создается единый фонд типовой проектной документации. Интересен партнерам и взаимный опыт в разработке новейших строительных технологий.