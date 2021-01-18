«Порядка 230 происшествий в столице». Как начался 2021 год для сотрудников МЧС?
Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей – как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Об этом и многом другом в преддверии Дня спасателей поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.
Илона Волынец, ведущая:
Расскажите, как начался новый год. Много ли уже у вас работы?
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Достаточно много. Учитывая нынешнюю ситуацию, у нас порядка 230 происшествий, которые произошли в столице. И это не только пожары, хотя это самая распространенная чрезвычайная ситуация, но и различного рода происшествия. Например, ДТП, загорания в частных домах. Также нередко работники МЧС выезжают и на спасение людей на льду.
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:
На сегодня, как показывают цифры, имеем уже порядка 13 спасенных. Это не только спасенные на пожарах. Это спасенные на воде, при ДТП. Достаточно горячая пора для нас. Год начался активно. Цифры показывают на то, что людям необходимо мобилизовать себя и соблюдать все правила осторожности и безопасности.