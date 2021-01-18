«Порядка 230 происшествий в столице». Как начался 2021 год для сотрудников МЧС?

Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей – как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Об этом и многом другом в преддверии Дня спасателей поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

Илона Волынец, ведущая:

Расскажите, как начался новый год. Много ли уже у вас работы?