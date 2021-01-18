«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день предваряет один из главных христианских праздников – Богоявление Господне.

Крещенский сочельник – это первый постный день после Рождества. Сегодня верующие едят только сочиво – кашу из злаков. В этот день во всех православных храмах проводят чин освящения воды. Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свои дома. Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах.

Нужно водичку пить натощак утром, помолиться.

Для меня как верующего это прекрасно. Добра, мира и всего хорошего для белорусского народа.

Это водичка, которая исцеляет нас от прежде всего духовных болезней, помогает нам молиться, никого не осуждать, никого не разбирать, а за всех просить Господа, чтобы всех спас Господь, помиловал всех. Она, когда мы согрешаем, помогает нам понять и исцеляет тело и прежде всего душу.