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«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

18 января 2021 12:37
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день предваряет один из главных христианских праздников – Богоявление Господне.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах-1

Крещенский сочельник – это первый постный день после Рождества. Сегодня верующие едят только сочиво – кашу из злаков. В этот день во всех православных храмах проводят чин освящения воды. Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свои дома. Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах-4

Нужно водичку пить натощак утром, помолиться.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах-7

Для меня как верующего это прекрасно. Добра, мира и всего хорошего для белорусского народа.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах-10

Это водичка, которая исцеляет нас от прежде всего духовных болезней, помогает нам молиться, никого не осуждать, никого не разбирать, а за всех просить Господа, чтобы всех спас Господь, помиловал всех. Она, когда мы согрешаем, помогает нам понять и исцеляет тело и прежде всего душу.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах-13

Все большее распространение получает традиция окунаться в прорубь. Несмотря на расхожие мнения, церковь настаивает: купание в Крещение не очищает нас от грехов. Вместе с тем по всей стране будет обустроено около 100 купелей. Все они – в зоне действия спасательных станций. Предусмотрены пункты обогрева и палатки для переодевания. Правда, на этот счет звучит немало предостережений. Окунание в лютый мороз противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детям.

# Православные в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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