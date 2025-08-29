Портфели собраны! Узнали, как готовятся минские школьники к началу учебного года

Екатерина Сарело, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детского дома № 5 г. Минска:

Вы знаете, что мы готовимся, как и в любой семье на самом деле. Только что наша семья достаточно большая. На данный момент у нас 60 детей. И, конечно же, каждого нужно подготовить к учебному периоду. Начинаем мы, конечно же, с покупки школьной формы. Здесь надо, чтобы она соответствовала и цветовой гамме учреждения образования, которые посещают наши дети, но еще чтобы нравилась самим детям, чтобы им было комфортно, чтобы они хотели ходить в ней.

Мы, совершая закупки, показываем варианты возможной одежды нашим детям, и они уже себе подбирают. Могут где-то советоваться друг с другом, могут где-то с воспитателями посоветоваться, и только затем мы делаем нашу закупку.