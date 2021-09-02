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«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021

02 сентября 2021 19:39
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Новости Беларуси. Белорусские разведчики взяли золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заключительные и самые насыщенные этапы конкурсов «Налет» и «Внезапная встреча», а также марш-бросок с преодолением полосы препятствий на пять километров прошли на полигоне Брестский. А в Уручье 2 сентября соревновались связисты.

Наблюдала за эстафетой Ирина Волк.

«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021-1

Рекордное количество стран-участниц и шесть этапов соревнования. На полигоне Уручье в военизированной эстафете состязались представители девяти государств. Но перед этим отметили белорусов, которые накануне праздновали победу в конкурсе «Работа на оборудовании IT-структуры».

«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы, проводя эти этапы, видим, как возрос уровень подготовки всех конкурсантов. И команды шли настолько вровень, настолько были споры между судьями, что порой приходилось до поздней ночи выяснять истинные результаты уже после проведения конкурсов.

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«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021-7

2 сентября сильнейших выявляли в военизированной эстафете. Два штатных экипажа командно-штабной машины по три человека в каждом. А впереди дистанция 600 метров. Участникам состязания необходимо было преодолеть полосу препятствий, развернуть радиостанции различных диапазонов, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также поразить из него пять мишеней.

«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021-10

Ирина Волк, корреспондент:
Комплекс эстафеты рассчитан на различные тактические особенности. В командах не только настоящие мужчины, но и отважные девушки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Ирина Волк # Фотофакт

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