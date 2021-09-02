«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021

Новости Беларуси. Белорусские разведчики взяли золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заключительные и самые насыщенные этапы конкурсов «Налет» и «Внезапная встреча», а также марш-бросок с преодолением полосы препятствий на пять километров прошли на полигоне Брестский. А в Уручье 2 сентября соревновались связисты. Наблюдала за эстафетой Ирина Волк.

Рекордное количество стран-участниц и шесть этапов соревнования. На полигоне Уручье в военизированной эстафете состязались представители девяти государств. Но перед этим отметили белорусов, которые накануне праздновали победу в конкурсе «Работа на оборудовании IT-структуры».

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы, проводя эти этапы, видим, как возрос уровень подготовки всех конкурсантов. И команды шли настолько вровень, настолько были споры между судьями, что порой приходилось до поздней ночи выяснять истинные результаты уже после проведения конкурсов. «Хотели занять хорошее место, но так не получилось». Впервые в Армейских состязались курсанты из Африки

2 сентября сильнейших выявляли в военизированной эстафете. Два штатных экипажа командно-штабной машины по три человека в каждом. А впереди дистанция 600 метров. Участникам состязания необходимо было преодолеть полосу препятствий, развернуть радиостанции различных диапазонов, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также поразить из него пять мишеней.