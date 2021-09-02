«Вопрос важнейший на самом деле». Александр Шпаковский обсудил с активом Гродно демографическую ситуацию в области

Говорили о перспективах развития экономики, влиянии санкций и взаимодействии с зарубежными партнерами. Поднимались темы из социальной сферы, вопросы семьи и патриотического воспитания. Обсудили и подготовку к внесению изменений в Конституцию – кураторам форума важно услышать мнение людей из регионов. Самой дискуссионной оказалась тема демографической ситуации, ее подняли сами жители Гродненской области.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Вопрос важнейший на самом деле, вопрос государственной важности, но в других регионах почему-то так остро этот вопрос не поднимался, а в Гродно – это местная специфика. Шла речь в том числе и о стимулировании развития бизнеса в регионе, и о льготных программах кредитования жилья для того, чтобы удерживать молодых специалистов. И конечно, с нашей стороны как у специалистов в области политических технологий звучали предложения о повышении качества, изменении форм, методов, инструментов информационной работы.