«Хотели занять хорошее место, но так не получилось». Впервые в Армейских играх состязались курсанты из Африки

Девушки-военнослужащие в играх АрМИ-2021 участвуют впервые. За две недели соревнований они уже успели отметить высокий уровень организации игр и даже не скрывают волнения. Правда, командным результатом девушки остались все же недовольны.

Ольга Руденко, представительница узла связи «Чародей»: Могли бы, конечно, и получше. Может быть, и волнение сказалось. Но собой лично довольна, я показала хорошие результаты. Но мы будем стараться, если будет возможность поехать в следующем году, мы обязательно поедем. Подготовимся получше, учтем все свои недостатки, проанализируем всю ситуацию.

В первый раз на Армейских международных играх была представлена сборная команда Мали. Курсанты признаются: приехали не только получить бесценный опыт, но и познакомиться с синеокой Беларусью.

Фуссейни Дьяките, курсант Военной академии связи (Мали):

Мы представляем наше государство, и мы хотели занять хорошее место, но так не получилось для нас.

Армейская олимпиада проводится одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. У этого форума много задач: и тренировка, и международный обмен опытом, и повышение престижа военной службы. С одной стороны – игры, но если взглянуть более детально – это важнейшая проверка для тех, кто в форме.