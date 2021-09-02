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Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»

02 сентября 2021 19:28
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Новости Беларуси. В Гродно прошел региональный форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»-1

На встречу пригасили ведущих экспертов в области политологии, философии, социологии. Спикеры поделились с активом области своим видением ситуации в стране. Говорили о перспективах развития экономики, влиянии санкций и взаимодействии с зарубежными партнерами.

«Вопрос важнейший на самом деле». Александр Шпаковский обсудил с активом Гродно демографическую ситуацию в области

Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сегодня Гродно показал очень активный, очень насыщенный, эмоциональный диалог. Как надо развивать местную вертикаль, как надо развивать инфраструктуру в регионах, чтобы молодежь не выезжала. Чтобы внутренний региональный продукт только рос, формировался и не было каких-то отдельных перекосов как раз в развитии всей национальной экономики.

Форум «Беларусь адзіная» приурочен к Году народного единства. До 17 сентября эксперты планируют провести подобные встречи во всех регионах страны.

# Год народного единства # общество # Алексей Авдонин # Фотофакт

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