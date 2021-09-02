Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»

На встречу пригасили ведущих экспертов в области политологии, философии, социологии. Спикеры поделились с активом области своим видением ситуации в стране. Говорили о перспективах развития экономики, влиянии санкций и взаимодействии с зарубежными партнерами.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сегодня Гродно показал очень активный, очень насыщенный, эмоциональный диалог. Как надо развивать местную вертикаль, как надо развивать инфраструктуру в регионах, чтобы молодежь не выезжала. Чтобы внутренний региональный продукт только рос, формировался и не было каких-то отдельных перекосов как раз в развитии всей национальной экономики.

Форум «Беларусь адзіная» приурочен к Году народного единства. До 17 сентября эксперты планируют провести подобные встречи во всех регионах страны.