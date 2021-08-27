Прямой эфир

«Порой обычный педагог не в состоянии справиться». Игорь Карпенко о том, какие специалисты нужны системе образования

27 августа 2021 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разработать государственный школьный стандарт и программу патриотического воспитания молодежи, в том числе и через экскурсии по знаковым местам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие вопросы были 27 августа в центре внимания участников августовской конференции педагогических работников. Она прошла в Минске. Приоритеты остаются прежними – высокое качество воспитания и просвещения подрастающего поколения. Отдельное внимание – психолого-педагогической подготовке молодых специалистов.

«Порой обычный педагог не в состоянии справиться». Игорь Карпенко о том, какие специалисты нужны системе образования-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Особое внимание уделим серьезным девиациям, с которыми не каждый может работать. В частности, тема суицидального поведения нас волнует, буллинга, противоправной деятельности, наркотиков, алкозависимости. И прочие вещи, с которыми порой обычный педагог или обычный психолог не всегда в состоянии справиться. Здесь нужны специалисты, кризисные психологи. Мы такую подготовку начали делать, и эти специалисты будут сосредотачиваться в социально-педагогических центрах.

Впервые форум прошел в гибридном формате. К участникам в зале в прямом эфире подключались диалоговые площадки, которые в этот день работали в столичных школах. Это помогло затронуть больше актуальных вопросов. Кроме того, лучших представителей сферы образования отметили наградами Министерства образования, Мингорисполкома и Мингорсовета.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока
27 августа 2021 14:24

Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока

Александр Лукашенко: мы переживаем непростое время, но вы должны понимать, что нас нигде не ждут
27 августа 2021 14:15

Александр Лукашенко: мы переживаем непростое время, но вы должны понимать, что нас нигде не ждут

«Если не болит, значит, нет?» Психолог и соцработник о том, почему люди игнорируют ВИЧ
27 августа 2021 13:53

«Если не болит, значит, нет?» Психолог и соцработник о том, почему люди игнорируют ВИЧ