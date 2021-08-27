Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока

Новости Беларуси. 1 200 молодых специалистов пришли в 2021 году в учреждения образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них и педагог Смолевичской школы № 2 Юлия Каргина. В 2021 году она закончила Минский лингвистический колледж. Ее семья – это целая династия педагогов. Бабушка, мама и брат также в сфере образования.

С будущими учениками и их родителями Юлия Каргина уже познакомилась. В планах молодого педагога параллельно с работой продолжать учебу, поступить заочно в Минский государственный лингвистический университет.