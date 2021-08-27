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Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока

27 августа 2021 14:24
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Новости Беларуси. 1 200 молодых специалистов пришли в 2021 году в учреждения образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока-1

Среди них и педагог Смолевичской школы № 2 Юлия Каргина. В 2021 году она закончила Минский лингвистический колледж. Ее семья – это целая династия педагогов. Бабушка, мама и брат также в сфере образования.

С будущими учениками и их родителями Юлия Каргина уже познакомилась. В планах молодого педагога параллельно с работой продолжать учебу, поступить заочно в Минский государственный лингвистический университет.

Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока-4

Юлия Каргина, учитель средней школы № 2:
В школу я попала очень давно, в 2008 году, когда пришла учиться в первый класс – это моя родная школа. И когда на четвертом курсе появилась возможность подрабатывать в школе и учиться в свободном графике, я сразу же воспользовалась этим и пришла на практику именно в свою родную школу. Реагируют достаточно хорошо, потому что мы живем в небольшом городе и многие меня знают.

Когда-то сама закончила эту школу. Молодой педагог из династии учителей поделилась мыслями накануне своего первого урока-7

Сейчас молодой педагог готовится к встрече с учениками и первому в жизни уроку. В 2021 году он будет посвящен Году народного единства.

# Молодые специалисты # общество # Юлия Каргина # Фотофакт

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