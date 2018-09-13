«Порадовали сердца детей и родителей». В Гомеле семьи беженцев и переселенцев получили подарки к новому учебному году

Новости Беларуси. Мечты сбываются в Беларуси. Ребята из семей беженцев и переселенцев, для которых наша страна стала второй родиной, получили подарки к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о детях, приехавших с родителями из Донецкой и Луганской областей, а также Сирии, Индии, Афганистана и Ирана. Все они сейчас пошли в школы гомельского региона. Свои сокровенные желания ребята писали в письмах.

Ну а сотрудники Красного Креста вместе с партнёрами по акции «Мечты детей – беженцев» превратили желания в реальность. Деньги на покупку роликовых коньков, конструкторов, красок и всего другого, что нужно детям для счастья, собирали по всей стране.

Марина Степановская, житель Гомеля:

- Я мечтаю стать художником. Я очень хотела, но у меня не было их (масляных красок – прим.ред.). Но теперь они у меня есть. Я хотела именно в тюбиках.

- Что ты нарисуешь ими?

- Котика, домик, собаку.

Алла Смоляк, председатель гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

И семьи их, и дети мечтают, конечно, о мире. А нам, организаторам, оставалось лишь исполнить ту мечту заветную, которую хотел бы каждый ребенок. Порадовали сердца детей и родителей своим вниманием.