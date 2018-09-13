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Карнавал на площади, гастрофестивали, аллея кино и яркий фейерверк. Гродно готовится масштабно отметить 890-летие

13 сентября 2018 07:25
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Новости Беларуси. Город королей и центр безвизового туризма. Гродно готовится отметить юбилей: одному из старейших городов Беларуси исполнится 890 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавал на площади, гастрофестивали, аллея кино и яркий фейерверк. Гродно готовится масштабно отметить 890-летие-1

Празднования намечены на выходные, а сейчас идет активная подготовка. Украшается не только центр, но и микрорайоны. Смотровую площадку на берегу Немана дополнил обзорный бинокль: он обеспечивает вид старинного города на 360 градусов в деталях. А у брендового здания драматического театра – юбилейная фотозона. Впрочем, к фотосессии готовы даже вежливые урны.

Карнавал на площади, гастрофестивали, аллея кино и яркий фейерверк. Гродно готовится масштабно отметить 890-летие-4

Джентльмен благодарит за то, что бросили мусор именно в мусорку, а не на тротуар.

Карнавал на площади, гастрофестивали, аллея кино и яркий фейерверк. Гродно готовится масштабно отметить 890-летие-7

Андрей Ярошевич, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома:
890 лет. Мы долго готовились к празднованию этой красивой даты. Приурочено к ней будет открытие нового детского садика в большом микрорайоне Ольшанка. Также будет открыт детский дом смешанного типа для семьи с десятью детьми.

Подарком горожанам станет масштабный праздник. Карнавал на площади, сырный и гастрофестивали, аллея кино и силач, который сдвинет с места троллейбус. Зажгут юбилейную ночь Гродно под залпы фейерверка звезды Евровидения.

# Праздничные даты # общество # Андрей Ярошевич # Фотофакт

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