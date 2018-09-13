На XIII Белорусском международном медиафоруме обсудили необходимость борьбы с ложными новостями и непрофессионализмом

Новости Беларуси. Средствам массовой информации нужно объединить усилия в борьбе с ложными новостями и непрофессионализмом. Такое решение приняли участники XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».

Как сообщается на сайте Мининформа, в наше время быстро развиваются новые технологии, а также изменяются формы и методы журналистской деятельности. Традиционные СМИ и социальные медиа оказывают друг на друга воздействие.

На фоне новых технических возможностей самореализации человека увеличивается роль общественности в создании облика современного медиапространства и в выборе тем, о которых важно знать.

Участники медиафорума отметили, что нужно не только бороться с ложными новостями и непрофессионализмом в освещении серьёзной проблематики, но и обеспечить информационные экологию и защиту личности. Информационная безопасность является одной из приоритетных задач сотрудничества стран, поэтому было предложено обмениваться опытом в этой сфере.

На медиафоруме заметили, что важно поддерживать авторитет печатных и электронных СМИ, которые несут ответственность за распространяемую информацию.

Ещё одним пунктом было выделено, что СМИ и социальные медиа никоим образом не должны выступать площадками для формирования в обществе ненависти, ксенофобии, культивирования разных форм нетерпимости и насилия.

Участники форума подвели итог, что для благополучного развития информационного пространства в условиях глобальной цифровизации следует продолжать обмениваться опытом, разрабатывать и реализовывать крупные совместные проекты для укрепления позиций традиционных СМИ, а также их трансформации в соответствии с современными тенденциями.