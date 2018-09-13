«Можно проехать по тротуару, если очень экстренно нужно»: как работают мотопатрули ГАИ

На одном из столичных проспектов слышен рёв моторов. И хотя мотосезон подходит к концу, по количеству мотоциклистов на дороге этого не скажешь. Разогнаться до двухсот – дело пяти секунд. Однако не всегда байкеры помнят, что быстрая езда – это не только драйв, но и источник повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Учитывая вышесказанное, не дремлют и службы ГАИ.

Александр Мисюк тоже байкер, только в погонах. От него не скроется даже самый наглый лихач. Ничего удивительного, ведь мотоциклами инспектор увлекается с самого детства.

Александр Мисюк, инспектор ДПС:

У меня всегда была любовь к мотоциклам и когда я пришёл в данное подразделение ГАИ, естественно, сразу же начал просить, чтобы меня посадили на двухколесное транспортное средство.

У такого служебного транспорта есть важное преимущество перед автомобилем, в случае экстренных ситуаций. Александр Мисюк:

Передвижение по пробкам, можно включив световую сигнализацию, отступить где-то от правил дорожного движения, проехать по тротуару, если очень экстренно нужно.

Иногда подобную слабость себе позволяют и обычные водители мотоциклов. Будем сегодня искать нарушителей! Наш автомобиль едва поспевает за инспектором ГАИ. Теряем его из виду, а когда догоняем, то видим первого мотолюбителя. Парня остановили для проверки документов.

У мотоциклиста всё в порядке. Скоростной режим не нарушал, техосмотр пройден, и регистрационный знак на месте.

Двигаемся дальше по маршруту. Делаем остановку на улице Туровской и, как ни странно, ловим нарушителя-автомобилиста. Составление протокола. Штраф. Инспектор на мотоцикле – такой же патрульный, как и на автомобиле.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы считаем, что мотоцикл и автомобиль должен работать в тандеме. Помогать друг другу при несении службы и контроля за двухколёсным транспортным средством, а также за другими участниками дорожного движения.