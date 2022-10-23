Почему мы должны платить налоги? Ответила сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Работа с обращениями граждан, выезд на места, оперативное реагирование на важные вопросы и работа во благо нашей страны. Сенаторы всегда находятся в гуще событий и знают, чем сегодня живет белорусское общество. И именно на эти темы мы поговорим сегодня с членом Совета Республики, председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой. Какие основные задачи у депутатов и как они с ними справляются? Никита Рачиловский:

Вы являетесь председателем Минского областного Совета депутатов. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности.

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

О моей деятельности и о работе наших депутатов можно рассказывать очень долго. Я постараюсь вкратце рассказать, ведь спектр вопросов очень широк. Основное – это формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, финансово-экономической базы для местных органов власти, которые в последующем это используют для работы с населением, для создания благоприятной и комфортной среды для наших граждан. В компетенцию Совета входит утверждение бюджетов. Один раз в квартал мы уточняем бюджеты областей, районов, потому что мы не можем предсказать, сколько может поступить, какая будет доходная часть нашего бюджета. Если поступает средств больше, конечно, нам необходимо уточнять бюджет. У нас 22 государственные программы, и мы тоже формируем, уточняем их. Работа с людьми, работа с обращениями граждан. Хочу сказать, что сегодня очень актуален вопрос ценообразования. Вступила в силу Директива Президента Республики Беларусь, далее Декрет Президента Республики Беларусь № 3. Тоже депутаты несут определенную ответственность. В чем суть этого декрета? Мы создали комиссии в каждом районе и в Жодино, которые оказывают содействие гражданам в занятости. В расширенном формате представлено. Здесь и медики работают с нами, и представители органов внутренних дел, депутатский корпус. Если человеку необходима работа, если он находится в трудной жизненной ситуации, люди должны понимать, что им есть куда прийти. Должно быть понимание о принципах социальной справедливости, потому что мы должны находиться в равных условиях. Мы сегодня пользуемся благами, услугами медицины, какими-то социальными выплатами, пособиями, поэтому мы должны в равных условиях участвовать в формировании бюджета путем уплаты подоходных налогов. Хочу сказать, что этот принцип обязательно должен присутствовать. Работа с населением, вопросы благоустройства – достаточно большой спектр задач и вопросов. С какими вопросами обращаются граждане к депутатам?

Никита Рачиловский:

Быть сенатором и председателем Совета депутатов вдвойне ответственно. Расскажите, пожалуйста, как удается совмещать две эти сферы, какие здесь есть особенности? Наталья Якубицкая:

Идет взаимодополнение. Я конкретно не могу разделить свою роль как председателя областного Совета и как члена Совета Республики. Для меня очень почетно быть членом Совета Республики, но в то же время очень ответственно, по сути, как и председателем областного Совета депутатов, ведь я возглавляю весь депутатский корпус Минской области, координирую работу депутатского корпуса. Как председатель областного Совета депутатов, как член Совета Республики я использую для себя различные формы и методы работы с людьми. Это прямые телефонные линии, которые я провожу раз в месяц и чаще, порядка 25 звонков я принимаю, личные приемы граждан, выездные приемы граждан в сельскую местность. Я сейчас особенно практикую такую форму. Я черпаю от людей проблемные вопросы. Ведь невозможно разделить законодательство и проблемные вопросы. Оно и вытекает из той ситуации, из проблемных вопросов, которые жизненные, что сегодня необходимо людям. Приведу вам пример. Земельный кодекс. Сейчас он уже обновлен, должен вступить в силу 1 января 2023 года. Такое огромное количество проблем и вопросов у землепользователей, у местных органов власти, где-то были неразрешимые вопросы и ситуации. А со вступлением Земельного кодекса многие проблемы разрешатся. Какими благами, допустим, могут пользоваться наши люди? Если ранее под обслуживание и строительство жилого дома предлагалось выделение земли до 25 соток, то сегодня граждане должны знать, что они могут получить земельный участок и в 1 гектар. Возможность разделения, слияния земельных участков, изменение целевого назначения. Вот получили граждане земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства, а с 1 января 2023 года у них будет возможность изменения. Вплоть до строительства жилого дома.

Никита Рачиловский:

С какими еще вопросами наиболее часто обращаются граждане? Наталья Якубицкая:

Если структурировать предложения, обращения граждан, наверное, на первом месте вопросы в отрасли ЖКХ. Основными здесь являются ремонт жилищного фонда, качество питьевой воды и благоустройство территорий. Здесь хочу отметить, что столько сделано в Минской области. У нас за три года построена 91 станция обезжелезивания, а также более 900 тысяч квадратных метров жилья введено после капитального ремонта. Здесь нужно понимать, что мы делаем, насколько мы серьезно подходим к вопросам, к обращениям. На втором месте вопросы архитектуры и строительства, землепользования. Что такое заседание Президиума Совета Республики и зачем оно нужно? Никита Рачиловский:

Недавно состоялось расширенное заседание Президиума Совета Республики, центральной темой которого стала работа с обращениями граждан в Минской области. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Наталья Якубицкая:

Это новая форма работы Совета Республики, очень актуальная и правильная. Обмен опытом. Мы проводим Президиум, Президиум проводит Совет Республики, мы приглашенные, у нас принимал участие и губернатор Минской области Александр Генрихович Турчин, руководители структурных подразделений. Мы обсуждаем проблемные вопросы, дается оценка нашей работе. Совет Республики – это орган территориального представительства. Члены Совета Республики избирались как от Минской области, так и из других областей. Мы, чтобы понимать, какие вопросы волнуют граждан в других регионах, выезжаем и проводим… Допустим, я проводила прием в Гомельской области, мой коллега из Могилевской области принимал участие в едином дне приема граждан. Это правильная форма. Никита Рачиловский:

Я сам присутствовал на этом заседании. Довольно большая работа. Наталья Кочанова смогла увидеть и услышать все проблемные вопросы, которые есть на местах, наверняка уже была начата работа по устранению каких-то вопросов.

Наталья Якубицкая:

Сегодня количество обращений сокращается. Ведь этому предшествует огромнейшая работа. Если говорить, что сегодня делается в области, сколько вводится объектов социальной инфраструктуры, только за последние три года мы построили и ввели в эксплуатацию 17 дошкольных учреждений. Крайне важно, что сегодня в Минском районе 9 детских садиков мы тоже построили и ввели в эксплуатацию. Нужно понимать, насколько важен сегодня для нас Минский район. 240 тысяч – это количество населения. Это просто сам по себе огромный район, поэтому там и проблем достаточно. Но мы это все разрешаем. Хочу сказать, что серьезные подвижки в медицине. Чтобы граждане получали ту медицинскую помощь, которая необходима, тот уровень медицинской помощи, у нас построено 4 медицинских центра, которые находятся в наших крупных городах (Солигорск, Молодечно, Борисов и Минский район). Эти медицинские центры снабжены самым современным оборудованием. Это и компьютерные томографы, и магнитно-резонансные томографы, и ангиографы. Закуплено 22 передвижных комплекса. У нас введена в эксплуатацию детская поликлиника в Жодино, в агрогородке Хатежино построена амбулатория, сейчас завершается строительство поликлиники в агрогородке Озерцо, поликлиника имеет мощность в 800 посещений в смену в Боровлянах. Вы видите, насколько это серьезное вложение в социальную инфраструктуру. Это то, для чего работает наша экономика. Сенатор о новой Директиве Президента: «Ситуация находится под контролем» Никита Рачиловский:

6 октября Президент подписал Директиву № 10 «О недопустимости роста цен». Сейчас парламентарии активно проводят мониторинг цен в торговых точках нашей страны. Расскажите, как они проходят, на что в первую очередь обращается внимание?

Наталья Якубицкая:

Мы очень быстро отреагировали на эту проблематику. В Минской области созданы рабочие группы, куда вошли депутаты всех уровней, члены Совета Республики. Мы выходим практически каждый день на мониторинги. Хочу сказать, что проблем становится все меньше. Конечно, социально значимые товары нас волнуют. Здесь нас волнует буквально вся линейка: и продовольственные, и непродовольственные товары, услуги, медицинские услуги. Поэтому ситуация находится под контролем. Даже вчера мы это обсуждали с представителями Молодежного парламента, потому что мы тоже их приглашаем для участия в этой серьезной работе. Что нужно знать молодежи Беларуси? Никита Рачиловский:

На что нужно обращать внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти и про работу с молодежью? Наталья Якубицкая:

Я бы хотела обратиться к нашей молодежи и сказать, что самое важное сегодня для нас – это сохранение нашей страны, сохранение суверенитета и независимости. Нет, наверное, сегодня для нас важнее и главнее задачи. Должны быть консолидация в обществе, понимание, дисциплина. Мы все должны работать и приносить пользу. И, конечно же, взаимопонимание.