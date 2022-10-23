«Есть потребность души человеческой». Митрополит Вениамин об открытии храма в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве утром 23 октября освятили храм Покрова Божией Матери. Святыню, которая когда-то украшала город, отстроили заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилеве утром 23 октября освятили храм Покрова Божией Матери. Святыню, которая когда-то украшала город, отстроили заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вениамин, Митрополит Минской и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:
Есть потребность души человеческой. И, откликаясь на нее, строятся храмы. Люди проявляют инициативу. Сегодняшний храм, который в Могилеве, воссоздан на историческом месте. Люди, вспоминая, что раньше был храм, сочли, что важно и нужно восстановить то, что было построено их благочестивыми предками. Потому что это и связь с историей, это и сохранение духовного наследия, сохранение тех нравственных принципов, которыми жили наши предки, и те, которые нам надо сохранить в наше время.
В Могилёве освятили заново отстроенный храм Покрова Божией Матери (тут подробности).