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«Есть потребность души человеческой». Митрополит Вениамин об открытии храма в Могилёве

23 октября 2022 14:21
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Новости Беларуси. В Могилеве утром 23 октября освятили храм Покрова Божией Матери. Святыню, которая когда-то украшала город, отстроили заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Есть потребность души человеческой». Митрополит Вениамин об открытии храма в Могилёве-1

Вениамин, Митрополит Минской и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:  
Есть потребность души человеческой. И, откликаясь на нее, строятся храмы. Люди проявляют инициативу. Сегодняшний храм, который в Могилеве, воссоздан на историческом месте. Люди, вспоминая, что раньше был храм, сочли, что важно и нужно восстановить то, что было построено их благочестивыми предками. Потому что это и связь с историей, это и сохранение духовного наследия, сохранение тех нравственных принципов, которыми жили наши предки, и те, которые нам надо сохранить в наше время.  

В Могилёве освятили заново отстроенный храм Покрова Божией Матери (тут подробности).  

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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