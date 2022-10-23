«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто

79 лет назад в районе нынешних улиц Мельникайте и Заславской нацисты устроили массовый расстрел людей, беспощадно расправившись с 20 тысячами женщин, детей и стариков. Всего же таких погромов в Минском гетто было восемь. Чудом удалось выжить лишь единицам. Почтить память невинных жертв пришли десятки неравнодушных белорусов. В знак скорби зажженные свечи и минута молчания.

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Для нас важно тем уцелевшим узникам, которые сегодня есть, как можно чаще организовывать встречи с молодежью образовательные и воспитательные. Для них важно понимать, что война, о которой они помнят (Холокост), о которой они говорят (80 лет назад), сегодня так же актуальна для всех поколений, чтобы это никогда не повторилось.