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«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто

23 октября 2022 13:38
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Новости Беларуси. В столице 23 октября вспоминают последних узников Минского гетто. Траурный митинг в память о погибших состоялся в мемориальном комплексе «Яма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто-1

79 лет назад в районе нынешних улиц Мельникайте и Заславской нацисты устроили массовый расстрел людей, беспощадно расправившись с 20 тысячами женщин, детей и стариков. Всего же таких погромов в Минском гетто было восемь. Чудом удалось выжить лишь единицам. Почтить память невинных жертв пришли десятки неравнодушных белорусов. В знак скорби зажженные свечи и минута молчания.  

«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто-4

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:  
Для нас важно тем уцелевшим узникам, которые сегодня есть, как можно чаще организовывать встречи с молодежью образовательные и воспитательные. Для них важно понимать, что война, о которой они помнят (Холокост), о которой они говорят (80 лет назад), сегодня так же актуальна для всех поколений, чтобы это никогда не повторилось.  

«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто-7

Всего в лагере смерти были убиты более 100 тысяч евреев. Останки жертв Минского гетто сегодня покоятся под мемориальными комплексами «Тростенец» и «Благовщина».  

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Абрамович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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