В Беларуси утверждено более 600 государственных стандартов в 2024-м

Повышение качества продукции – экономическая задача нашей страны. Для достижения этой цели в Беларуси разработана и действует система стандартов. Только в 2024 году их утверждено более 600, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сферы разные: легкая, химическая и пищевая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, строительство и электроника. Всего в фонде действующих стандартов около 32 тысяч документов. Они призваны повышать конкурентоспособность белорусской продукции на международных рынках, решать вопросы развития реального сектора экономики и импортозамещения.

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»: Мы работаем одновременно над шестью государственными стандартами – это стандарты в области шоколада и кондитерских изделий, стандарты консервной и плодоовощной и продукции для детского питания, соковой продукции для детского питания и ряд других.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Работа по стандартизации осуществляется в двух плоскостях. Первая плоскость – это национальные разработки, то, что делают белорусские специалисты. И межгосударственный уровень стран СНГ, где разрабатываются непосредственно ГОСТы.

Система стандартов развивается опережающими темпами. Если раньше на разработку таких инструментов уходило от двух до трех лет, то сейчас сроки уменьшились вдвое. Особое внимание и совместной работе в рамках Союзного государства. Запланировано объединение фондов стандартов России и Беларуси в цифровом формате.