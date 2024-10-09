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Президенты Беларуси и России проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

09 октября 2024 07:35
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Президенты Беларуси и России планируют провести 9 октября двустороннюю встречу в Москве. Александр Лукашенко уже выехал в Кремль. Ожидается, что ключевыми темами повестки станут интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября-2

Кроме того, сегодня состоится торжественная церемония награждения белорусского лидера орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда Российской Федерации. Владимир Путин подписал соответствующий указ еще в конце августа. Александр Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

# Владимир Путин # Александр Лукашенко # Союзное государство

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