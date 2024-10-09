Президенты Беларуси и России проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

Президенты Беларуси и России планируют провести 9 октября двустороннюю встречу в Москве. Александр Лукашенко уже выехал в Кремль. Ожидается, что ключевыми темами повестки станут интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, сегодня состоится торжественная церемония награждения белорусского лидера орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда Российской Федерации. Владимир Путин подписал соответствующий указ еще в конце августа. Александр Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.