Прямой эфир

Лукашенко поздравил Президента Уганды с Днём независимости

09 октября 2024 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Минска и Кампалы есть значительный потенциал для повышения динамики сотрудничества. Это отметил белорусский лидер в поздравительном послании, адресованном Президенту Уганды по случаю национального праздника Дня независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Уганды с Днём независимости-2

Глава государства отметил, что политика этой страны основывается на близких для белорусов принципах: самоопределении народов, мирном сосуществовании, невмешательстве во внутренние дела, сохранении традиционных ценностей. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Уганду своим перспективным партнером в Восточной Африке и что наши государства обладают большим потенциалом для развития взаимодействия.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Президенты Беларуси и России проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября
09 октября 2024 07:35

Президенты Беларуси и России проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?
09 октября 2024 07:30

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?

В Беларуси меняется программа повышения квалификации водителей
09 октября 2024 07:22

В Беларуси меняется программа повышения квалификации водителей