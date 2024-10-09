Лукашенко поздравил Президента Уганды с Днём независимости

У Минска и Кампалы есть значительный потенциал для повышения динамики сотрудничества. Это отметил белорусский лидер в поздравительном послании, адресованном Президенту Уганды по случаю национального праздника Дня независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что политика этой страны основывается на близких для белорусов принципах: самоопределении народов, мирном сосуществовании, невмешательстве во внутренние дела, сохранении традиционных ценностей. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Уганду своим перспективным партнером в Восточной Африке и что наши государства обладают большим потенциалом для развития взаимодействия.