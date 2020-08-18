Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем. Об этом позаботились сами работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно водные процедуры любят копытные. Причем не столько им нравится душ, сколько сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи, потереться о землю боками. Во всех вольерах наполненные поилки, у многих еще и бассейны.

А вот южным животным вполне комфортно и на солнцепеке, например, паре верблюдов или яков.

Представители семейства кошачьих могут и в лучах понежиться, и пойти поспать в тени – для этого сделаны навесы и беседки.

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:

Если искусственная тень не предусмотрена, открыты у нас внутренние помещения, куда они могут беспрепятственно зайти и там провести какое-то время. Летом в рацион в любом случае добавляются сочные корма в виде провяленной травы, которая лучше поедается в утреннее время, когда еще солнце не настолько греет.

Горячая пора и у ветслужбы зоопарка. Им то и дело люди приносят на выхаживание животных. В 2020 году несли очень много ушастых сов. За сезон было 10 штук. Взрослых откормили и отпустили на волю. А вот двух малышей придется оставить у себя: они не обучены самостоятельно добывать еду.