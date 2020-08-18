Прямой эфир

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары

18 августа 2020 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем. Об этом позаботились сами работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-1

Особенно водные процедуры любят копытные. Причем не столько им нравится душ, сколько сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи, потереться о землю боками. Во всех вольерах наполненные поилки, у многих еще и бассейны.

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-4

А вот южным животным вполне комфортно и на солнцепеке, например, паре верблюдов или яков.

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-7

Представители семейства кошачьих могут и в лучах понежиться, и пойти поспать в тени – для этого сделаны навесы и беседки.

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-10

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Если искусственная тень не предусмотрена, открыты у нас внутренние помещения, куда они могут беспрепятственно зайти и там провести какое-то время. Летом в рацион в любом случае добавляются сочные корма в виде провяленной травы, которая лучше поедается в утреннее время, когда еще солнце не настолько греет.  

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-13

Горячая пора и у ветслужбы зоопарка. Им то и дело люди приносят на выхаживание животных. В 2020 году несли очень много ушастых сов. За сезон было 10 штук. Взрослых откормили и отпустили на волю. А вот двух малышей придется оставить у себя: они не обучены самостоятельно добывать еду.

Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары-16

Кстати, один из совят по кличке Яша уже стал интернет-звездой. Он очень подвижный, за что и получил прозвище «танцующая сова».

# Животные # общество # Алена Каминская

Другие новости рубрики

Все новости
Помогут с решением проблем. В Совете Республики рассмотрят обращения граждан
18 августа 2020 06:29

Помогут с решением проблем. В Совете Республики рассмотрят обращения граждан

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе
17 августа 2020 21:17

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь
17 августа 2020 20:32

В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь