Летний рацион, душ и навесы. Как в Гродненском зоопарке спасают животных от жары

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем. Об этом позаботились сами работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем. Об этом позаботились сами работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно водные процедуры любят копытные. Причем не столько им нравится душ, сколько сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи, потереться о землю боками. Во всех вольерах наполненные поилки, у многих еще и бассейны.
А вот южным животным вполне комфортно и на солнцепеке, например, паре верблюдов или яков.
Представители семейства кошачьих могут и в лучах понежиться, и пойти поспать в тени – для этого сделаны навесы и беседки.
Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Если искусственная тень не предусмотрена, открыты у нас внутренние помещения, куда они могут беспрепятственно зайти и там провести какое-то время. Летом в рацион в любом случае добавляются сочные корма в виде провяленной травы, которая лучше поедается в утреннее время, когда еще солнце не настолько греет.
Горячая пора и у ветслужбы зоопарка. Им то и дело люди приносят на выхаживание животных. В 2020 году несли очень много ушастых сов. За сезон было 10 штук. Взрослых откормили и отпустили на волю. А вот двух малышей придется оставить у себя: они не обучены самостоятельно добывать еду.
Кстати, один из совят по кличке Яша уже стал интернет-звездой. Он очень подвижный, за что и получил прозвище «танцующая сова».