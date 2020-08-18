Помогут с решением проблем. В Совете Республики рассмотрят обращения граждан

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы продолжают помогать людям с решением проблем, с которыми они не могут справиться самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 18 августа на связь с жителями нашей страны выходит представитель Совета Республики Виктор Лискович. Он курирует вопросы сферы образования, науки и культуры. Обратиться к нему можно с 10:00 до 13:00.

Как правило, такие встречи помогают не только разобраться с решением вопросов граждан, но посмотреть на проблему системно. Практика подобных диалогов показывает: разбор некоторых житейских вопросов требует совершенствования действующего законодательства. Заглянуть в корень проблемы и найти конкретные пути ее решения – ценный опыт для парламентариев.