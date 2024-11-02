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Ролик о дрифте с участием звёзд мирового автоспорта снимают в Беларуси

02 ноября 2024 13:18
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Звезды мирового дрифта 2 ноября демонстрировали маневры в центре Минска. До этого форсаж по-белорусски встречали Несвиж, Коссово, Брест, Гомель и Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ролик о дрифте с участием звёзд мирового автоспорта снимают в Беларуси-2

Первым же пунктом назначения в столице стал архитектурный ансамбль ворота Минска у железнодорожного вокзала. На десятках локаций снимают яркий проморолик. Его покажут по всему миру. Параллельно снимается реалити для платформ СНГ об успехах белорусских дрифтеров. 

Не стоит забывать и об интернет-контенте. Его активно пополняют неравнодушные зрители. При всем этом ведется и разработка искусственного интеллекта, который позволит болиду участвовать в чемпионатах по дрифту без пилота. 

К слову о пилотах. Кроме белорусских чемпионов по дрифту в проекте участвуют представители Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии. Они уже успели оценить белорусское гостеприимство и наши дороги в разных уголках страны. 

Ролик о дрифте с участием звёзд мирового автоспорта снимают в Беларуси-4

Даниэль Мессмер, дрифтер (Австралия):
Я впервые в Беларуси. Впечатления очень приятные. И республиканские, и городские дороги просто феноменальные. Они прямые, и качество асфальта супер. Еще меня удивляет чистота, в Беларуси с проезжей части убирают даже листья. Чемодан полон сувениров для моей семьи. К примеру, я везу стеклянного зубра и белорусскую льняную ткань очень хорошего качества. 

Ролик о дрифте с участием звёзд мирового автоспорта снимают в Беларуси-6

На время заездов 3 ноября будет ограничено движение транспорта. С 11 и до 18 вечера перекроют Немигу, с 10 до 16 – улицу Комсомольскую, с 15 до 18 – часть проспекта Независимости.

# Развлечения

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