Ролик о дрифте с участием звёзд мирового автоспорта снимают в Беларуси

Звезды мирового дрифта 2 ноября демонстрировали маневры в центре Минска. До этого форсаж по-белорусски встречали Несвиж, Коссово, Брест, Гомель и Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым же пунктом назначения в столице стал архитектурный ансамбль ворота Минска у железнодорожного вокзала. На десятках локаций снимают яркий проморолик. Его покажут по всему миру. Параллельно снимается реалити для платформ СНГ об успехах белорусских дрифтеров.

Не стоит забывать и об интернет-контенте. Его активно пополняют неравнодушные зрители. При всем этом ведется и разработка искусственного интеллекта, который позволит болиду участвовать в чемпионатах по дрифту без пилота.

К слову о пилотах. Кроме белорусских чемпионов по дрифту в проекте участвуют представители Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии. Они уже успели оценить белорусское гостеприимство и наши дороги в разных уголках страны.