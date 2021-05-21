«Попросту не поделили власть». Григорий Азарёнок о том, что же произошло в независимом профсоюзе РЭП

Новости Беларуси. У оппонентов власти скандал за скандалом. На этот раз вляпаться умудрился один из старейших флагманов оппозиции – так называемый независимый профсоюз РЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них и раньше были серьезные проблемы с законом. Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов. Теперь же поводом для неприятной истории стала внутривидовая борьба – одного из сотрудников уволили, что называется, по беспределу. Тот решил обратиться в суд. А там вскрылось множество фактов, после которых остается один логичный вопрос – достойны ли эти люди представлять интересы трудящихся? Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда дела у змагаров катятся в пропасть, они начинают пожирать друг друга. Это законы животного мира. Отсутствие стабильного западного финансирования усиливает внутривидовую борьбу, которая порой оборачивается курьезными эксцессами. Так случилось и в самом незалэжном из незалэжных – профсоюзе РЭП.

Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности, в простонародье – независимый профсоюз РЭП, образован в ноябре 1990 года. Позиционируется как организация, отстаивающая права трудящихся. Входит в состав международного глобального профсоюзного объединения IndustriALL (г. Женева, Швейцария).

Действующий руководитель профсоюза РЭП Владимир Завадский в настоящее время благоустроен и проживает за границей. Фактически делами в профсоюзе заправляет его серый кардинал Федынич Геннадий Федорович, который в 2018 году осужден за уклонение от уплаты налогов. Ему назначено четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение с лишением права сроком на пять лет занимать руководящие должности.

Заместитель председателя профсоюза РЭП Громов Михаил Николаевич, в недавнем прошлом работал электрогазосварщиком на Минском тракторном заводе. Однако за отсутствие на рабочем месте уволен с предприятия.

Правовой инспектор Беляков Юрий Александрович, до 2015 года также работник белорусского промышленного флагмана.

Григорий Азаренок:

Вот такая шайка-лейка собралась у штурвала тонущего корабля. В свое время они уже попадались на шулерских манипуляциях. Об этом рассказывали независимые журналисты.

Федынич и Комлик открыли в банках Литвы счета, на которые в период с 2011 по 2017 годы поступали бабосики от профсоюзов Швеции, Дании, Фонда Pontis Словакии. То есть Геннадий и Игорь лично ездили за денежками, которые они обналичивали и передавали своим подельникам для провоза через границу. После провоза деньги пилились между собой.

Ну а теперь новый скандал.

Григорий Азаренок:

Это так обошлись с юристом их организации Юрием Беляковым. Не смутило шановных панов ни то, что последний воспитывает ребенка-инвалида с аутизмом, ни заслуги перед общим шатательным делом, ни даже звание почетного донора. Кровушки у него попили знатно. Вот и решил Юрий, как говорится, вынести сор из избы.

Григорий Азаренок:

То, что со знанием законов у этой публики большие проблемы, никакой новостью не стало. Но оцените весь сюрреализм. Все вот эти персонажи дают бесчисленные интервью тутбайкам о том, с какой самоотдачей они якобы защищают попранные права людей, а сами с нарушением элементарных норм расправляются со своими поплечниками.

Спадар Беляков не сплоховал – понес иск в так ненавистный ими суд. А там столько вскрылось.

Юрий Беляков, юрист профсоюза РЭП (аудиозапись судебного заседания из зала суда Советского района Минска):

Согласия на мое увольнение президиум не давал. На тот момент, как производилось увольнение, то есть на 6 апреля, полномочия человека, который меня уволил, а именно Береснева, ничем не были подтверждены, то есть руководителем до 19 апреля, председателем профсоюза являлся Василий Завадский. 19-го сложил с себя полномочия. То есть право на увольнение и наложение дисциплинарных взысканий было у него и только у него. И он никому это право не передавал. Григорий Азаренок:

В принципе, у змагаров это часто случается – они любители присваивать себе чужие полномочия. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Оказалось, что и сам Беляков работал в профсоюзе незаконно. Но зарплату получал исправно. Юрий Беляков:

У меня не было договора, у меня не было ни рабочего места утвержденного... Григорий Азаренок:

Потом он признался, что у него даже инструкции должностной нет. А он ведь занимался консультированием людей. Все у них такое – и президент с литовским удостоверением, и министр обороны – шеф-повар, и совесть театральной интеллигенции – старый алкоголик. Что ж, слово ответчику.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП:

За то время, когда он работал, он выполнял свои служебные обязанности, никаких к нему претензий не было. Вопрос, который сегодня встал, нам он тоже не очень удобен, скажу откровенно, тем более профсоюзу. Григорий Азаренок:

Гляди-ка, о деловой репутации переживают. Точнее об ее остатках. Резонно.

Геннадий Федынич:

Что касается вопросов трудового договора, действительно надо признать, наверное, его нет. Что касается должностной инструкции, я не могу это дело ни подтвердить, ни опровергнуть.

Григорий Азаренок:

Больше и сказать нечего. Самая законопослушная и правильная из всех существующих в мире организаций допускает очевидные ляпы, да еще и непреклонные руководители публично каются в суде и заявляют о готовности понести ответственность. Дадим слово сторонам.

Геннадий Федынич:

Вы знаете, мы когда подадим апелляцию, тогда и расскажем. Григорий Азаренок:

Если Геннадий Федынич не хочет озвучить решение суда, то сделаем это сами. Установлено, что сотрудник был уволен из профсоюза РЭП незаконно и его следует восстановить. Вот так государство возвращает справедливость даже в змагарские песочницы.

Юрий Беляков:

Меня поставили перед дилеммой (6 апреля меня уволили): либо ты пишешь заявление по собственному желанию, либо мы тебя увольняем за прогулы. Меня это возмутило: ну как же так, это же профсоюз, который считается независимым профсоюзом. Я сам юрист профсоюза, правовой инспектор, я не могу договориться с руководством, они просто не идут ни на какой контакт. Вот им так придумалось.

Григорий Азаренок:

Хотя интересы каких людей они все вместе представляют, мы тоже знаем. Да и между собой они в принципе этого не скрывают.

Григорий Азаренок:

Как сообщили нам источники из числа членов профсоюза, пожелавшие остаться инкогнито, дабы их не сожрали «единомышленники», засидевшиеся функционеры в лице Федынича и молодая поросль, представленная Беляковым и Громовым, попросту не поделили власть.

Григорий Азаренок:

Дробить Федыничу на огромное количество желающих поступающие из-за рубежа финансы не особо-то хочется. А тем более упустить возможность подзаработать на обычных белорусских гражданах. Вот так и получается, в угоду личных меркантильных интересов на какие только ущербные поступки не пойдешь ради устранения конкурентов, с которыми в недавнем прошлом делали одно грязное дело.