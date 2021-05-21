Юлия Артюх: что меняется в сознании людей в погоне за призрачной властью и непонятными переменами?

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

Знаете, я все время думаю о том, как сегодня может человек улыбаться тебе, разделять с тобой радости и горести, а завтра без видимой причины вдруг возненавидеть. До готовности вонзить нож в спину – как в прямом, так и в переносном смысле. Что меняется в сознании людей в погоне за призрачной властью и непонятными самому человеку переменами? Так какой смысл вкладывают БЧБ-лидеры и последователи в это слово – перемены? В студии с вами Юлия Артюх, и мы разгладим складки общества вместе.

Юлия Артюх:

Засветившаяся на просторах интернета и в отделении милиции змагарка Токарчук посягнула на святой и великий праздник День Победы. Пришла на мероприятие, обозвала цирком, попыталась унизить подвиг народа. Надменно смеялась над присутствующими, в том числе над ветеранами.

Я как это осилила… этот цирк. Юлия Артюх:

А теперь посмотрите, пожалуйста, на видеофакты тех ужасов, которые прекратились благодаря той Великой Победе (подробнее в видеоматериале). Повернется язык у адекватного человека празднование Дня Победы назвать цирком? Обращаю ваше внимание: как думаете, такие беспринципные моральные уроды, как Токарчук, сохранили бы социальный ориентир нашей страны в случае прихода к власти?

Юлия Артюх:

На прошлой неделе я была участником мероприятия, приуроченного ко Дню семьи, «Мы разные – мы вместе». Там были в том числе семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, молодые инвалиды. Некоторые стали инвалидами не с рождения, ведь никто не застрахован, к сожалению.

Юлия Артюх:

Скажите, змагарам – приверженцам новой Беларуси, новой нации – есть дело до этих людей? Которые, благодаря политике социальной направленности, находятся под защитой государства. В соцсетях то и дело встречаешь змагарские изречения, что это биомусор, а многодетные – это свиноматки, и что надо очистить общество от таких людей. А мы помним подобное очищение в 1941-1945-х. Помним и никогда не забудем. Юлия Артюх:

Пенсионеры. В 2020 году был марш пенсионеров в поддержку протестов. Немного их там было, но все же. Тот же вопрос: что с вас взять? Чем вы будете полезны в новой Беларуси? Даже на донорство не годитесь – значит, уничтожение? А вы выходили... Наш Президент всегда беспокоится об уязвимых категориях людей, и в частности о пенсионерах, всегда с уважением относится к вам. Запомните: в Европе и США только богатые люди становятся потом богатыми пенсионерами. Но таких немного, не большинство. Остальные – отбросы!

Юлия Артюх:

Часто слышала от змагаров про кредиты. Мол, политика Лукашенко загоняет в кредиты. Мне смешно это комментировать. В ваших любимых США граждане просто едят в кредит и не имеют своего жилья, в случае потери работы они остаются без кредитных домов и становятся бомжами. Это случайно не скрытое рабство? У нас кредитные программы разработаны таким образом, чтобы максимально избежать подобных ситуаций. Юлия Артюх:

Социальная поддержка, отношение к многодетным и инвалидам. А какой сценарий в соседней Украине, так бегущей навстречу американской мечте? Достижения Украины за последние семь лет я бы охарактеризовала одним словом – пропасть. Озвучу одно из таких пропащих достижений – гей-рота. Действительно есть к чему стремится? Таким образом Украина подмазывается к США, а каким местом – и так понятно.

Юлия Артюх:

Ощущение полной атрофации мозгов по взаимоотношениям с нашей страной – когда это Украина и Беларусь были врагами? Когда вдруг нацистская Германия стала для Украины победителем, когда вдруг многомиллионные жертвы войны стали пустым звуком? Ведь украинский народ такой же победитель, как и мы. Мы были на одной стороне. Мы славянские народы, традиции и вера которых всегда были близки. Юлия Артюх:

Кстати, Зеленский, знали бы вы, сколько мирных украинцев откликнулось на то мое выступление. Они хотят мира! Исполните уже свое обещание. Потратьте свои силы на решение внутригосударственных проблем. Вашего артистизма недостаточно, чтобы лезть во внутренние дела стран-соседок, тут надо еще в политике разбираться. И да, Россия начеку, потому что когда война в соседнем государстве – это настораживает.